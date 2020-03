Idősen is hihetetlenül aktív a csorvási Ördög Nándorné

A tavaly szeptemberben átadott impozáns csorvási Szőttes Kúriában találkoztunk a napokban Ördög Nándornéval, aki hű őrzője az 1974-ben alakult díszítőművész szakkör munkáinak.

A nyugdíjas védőnő tagja a Csorvás Népművészetéért Egyesületnek, s mint mondja, nagyon hálás a kúria tulajdonosainak, Hudák Józsefné Julika szövő népi iparművésznek és a Mesterremek és Prima díjas, viseletkészítő lányának, Hudák Mariann-nak, akik befogadták a szebbnél szebb alkotásokat.

Az idősen is hihetetlenül aktív, Csorváson a korábban a Nefelejcs Népdalkört is vezető Ördög Nándorné Eszter a díszítőművész szakkör már elhunyt elindítóját és működtetőjét, Fejes Ferencné Péter Évát említi, aki olyan műhelyt hozott létre, melynek tagjai örömet leltek a kézimunkák készítésében.

A hímzést soha nem az anyagi haszonszerzés céljából végezték, hanem saját maguk és családtagjaik örömére.

– Figyeltünk egymásra, ha valaki hiányzott a szakkörről, akkor érdeklődtünk hogyléte felől és meglátogattuk – mondta Eszter, aki mutatja és sorolja a szebbnél szebb, különböző tájegységek motívumkincseit bemutató munkákat: a Békés megyei, a sárközi és kalotaszegi hímzéseket. Akad olyan darab, melynek az alapját még Eszter édesanyja varrta. Egy ízben Brazíliából látogatott haza Békésbe Wenckheim grófnő és férje, akik kérték, hogy itthon szeretnének erdélyi viseletben megjelenni.

– Fényképet küldtek az elképzelt ruháról, külön kérésük volt, hogy a család címere is rajta legyen. Nem volt egyszerű fénykép alapján elkészíteni, de sikerült!

A mindig elegáns, beszélgetésünk idején is gyönyörű ruhát viselő házigazdánk elárulta, hogy sikerült megmenteni Fejes Ferencné gazdag mintagyűjteményét. Szomorúságra ad okot, hogy az egykori felnőttszakkör tagjai közül már sokan elhunytak, a tanárnő halálával az alkalmak megszűntek. Bár Eszter szerette volna, ha valaki tovább viszi, ez nem sikerült.

– Az iskolásoknak külön is tartott szakkört, de sajnos az is megszűnt. Mai világunkban a fiatalok nehezen vonhatók be hasonló elfoglaltságokba. Szívesen hímeztem, kötöttem családtagjaimnak, ma is nagy becsben tartják ezeket az alkotásokat – mondta Ördög Nándorné.