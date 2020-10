Időben el kell kezdeni a helyes ceruzafogás tanítását

Sok szülő nem tudja pontosan, mikor kell elsajátítania gyermekének a helyes ceruzafogást. Vannak, akik későn kapnak észbe, de jobb, ha nem várjuk meg, amíg rögzül a rossz kéztartás, melynek hátterében genetika, sőt véletlenszerűség is állhat, ugyanis kellemetlen testi és lelki következményekkel járhat.

Botyánszki Ilona fejlesztőpedagógus kiemelte, minél később kezdjük javítani a helytelen ceruzafogást, annál nehezebb dolgunk van, ugyanis a gyerekben rossz beidegződés rögzül, a kis kezei görcsössé, merevvé válhatnak, kudarcok érhetik, elmehet a kedve a rajzolástól. A pedagógiai szakszolgálat csabai tagintézmények szakembere hozzátette, második osztályos életkor után már szinte lehetetlen változtatni.

– A nem megfelelő íróeszköz-tartás következményeként a gyerek nem látja rendesen a papírt, amin rajzol, ezért fejét oldalra döntheti, vagy túl közel hajolhat, ami növelheti a fáradékonyságát – árulta el Botyánszki Ilona. A fejlesztőpedagógus hozzáfűzte, hosszú távon további testtartásból eredő problémák is adódhatnak.

– A helyes az, ha a ceruza a középső ujj első ujjpercén pihen, miközben azt a hüvelykujj és a mutató ujj tartja – emelte ki a szakember. Hozzátette, a tanulás egy hosszú folyamat, ennek során célszerű és jó, ha türelmesek otthon és az óvodában is. Már a 7-8 hónapos csecsemő is megmarkolja a neki nyújtott íróeszközt, persze csak kíváncsiságból, aztán 2 éves kor körül már tudatosan fogják marokra a kicsik a ceruzát és örömmel látják, hogy képesek nyomot hagyni a papíron. Botyánszki Ilona hangsúlyozta, 2 éves kor után a mutatóujj kezdi átvenni az irányítást, de rajzolómozdulataikat még mindig vállból indítják a kisgyerekek.

– Cikkcakkok és más alakzatok formálódnak, lassan elindul a háromujjas fogás, melynek során a hüvelyk–, a középső és a mutatóujj játszik főszerepet –árulta el. Hozzáfűzte, a firkálás időszakában a legtöbben még merőlegesen tartják a ceruzát, zsírkrétát, a helyes fogás kényelmetlen is lenne. Ahogy később a gyerek értelmi képességei fejlődnek, csontosodik a kézfeje, a grafomotorikája is egyre jobb lesz. A szakember elmondta, nem baj, ha a rajzok ilyenkor túl halványak, vagy épp túl erőteljesek. Hároméves korban azonban már nagyon kell figyelni, mielőbb érdemes tanítani az evőeszközök helyes használatát, hogy rajzolásnál is korrigálható legyen a marokfogás.

– Minden kicsinek van egy saját fejlődési üteme, éppen ezért motiválva, dicsérve, türelemmel és barátságosan érdemes a helyes kéztartásra figyelmeztetni – árulta el Botyánszki Ilona. A szakember figyelmeztetett, óvodás korban a taktilis ingerek is nagyon fontosak, a különféle egyszerű játékok, mint például a gyurmázás, papírtépés, -gyűrés csipeszelés, legózás, kirakózás is komoly fejlesztő hatással bírnak. A helyes kéztartásra tanítás az óvónő és elsősorban a szülő feladata, a kis kezeket üdítőskupakok csavarásával, gombolgatással, cipzározással, lakatnyitással is lehet ügyesíteni, de válogathatunk különböző tésztafajtákat, aprított zöldségeket. A szakember szerint a rajzeszközök közül érdemes a vastag, háromszög markolatú színes ceruzát kézbe adni, kisebb korban pedig a kavicskréta készteti leginkább a hüvelyk-, mutató-, és középső ujj használatára a kicsiket.