Idén mézversennyel is várták a látogatókat Dobozon

A mézes fesztivál és a fogathajtó emlékverseny az évek során a település legnagyobb eseményévé nőtte ki magát, de ma már a főzőverseny is a környék legnagyobb ilyen témájú rendezvénye. A programokra a tavalyi adatok alapján nagyságrendileg kétezer főt vártak a szervezők. A megnyitón Köves Mihály polgármester mondott köszöntőt. Elsőként a csikósok és a fogathajtók vonultak fel, majd az előbbiek bemutatója következett.

A település polgármestere elmondta, minden évben törekednek arra, hogy a megszokott programok mellé új dolgok is kerüljenek a kínálatba. Idén a mézversenyt és az elszármazottak találkozóját emelte ki, melyeket hagyományteremtő céllal vezettek be az esemény programjai közé. Előbbire a jelentkező helyi méhészek akác és vegyes méz kategóriában neveztek, a versenybe küldött nektárokat pedig egy négytagú zsűri bírálta el tisztaság, íz és minőség alapján.

A főzőversenyre – a jelentkezők száma alapján – negyven bográccsal készültek a szervezők, a többség pedig szabad tűzön készítette az étkeket, melyek zömében sertést, valamint birkapörköltöt jelentetek. A méz jegyében azonban készültek – jellemzően csirkéből – mézes ételek is. Összesen nagyságrendileg másfél ezer adag étek főtt ki a bográcsokban. A szükséges alapanyagot és a tűzifát az önkormányzat díjmentesen biztosította a versenyzők számára.

Mindezek mellett a két napos eseményen többféle gyermekprogram, kézműves foglalkozások, vetélkedők, játékok, színpadi programok várták a megjelenteket. Az este pedig a koncerteké volt: első nap többek közt Tilinger Attila és Mohamed Fatima, míg másnap Kaczor Feri, majd este Zoltán Erika koncertje szórakoztatta a látogatókat.

Már több száz éve méhészkednek

A rendezvény alapötlete még több évtizeddel ezelőtt merült fel, akkoriban a sport és a mozgás volt a fő cél. Ma már mindezek mellett a méz és a fogathajtás is főszerepet kapott az eseményen, és a programok is jelentősen kibővültek. Doboz és a méz kapcsolata egyébként több évszázados múltra tekint vissza. A helyiek elmondása alapján még 1138-ban adományoztak a településnek több mint ötven méhkaptárt. A doboziak a méhészetet, a mézpergetést, a település mézhez való kötődését innen számítják. A fogathajtó verseny a település legnagyobb földbirtokosai előtt is tisztelgés, mely a korábbi Wenckheim Rudolf-emlékversenyből alakult ki.