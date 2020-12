Idén másként kell ünnepelnünk, de a digitális világban minden megoldható

A koronavírus miatt ugyan most másként kell megélnünk az ünnepeket, mint ahogy azt a hagyományaink diktálják, elszürkülni azonban idén sem hagyhatjuk az év talán egyik legjobban várt ünnepét, a karácsonyt. A digitális eszközök sokat segíthetnek a szeretteinkkel való kapcsolattartásban.

Kozma Zoltán klinikai igazságügyi szakértő elmondta, alapvetően az adventi időszak és maga a karácsony ünnepe a családról, az összetartozásról és az együttlétről szól. Mindez évszázadokon keresztül úgy alakult, hogy az ünnepek idején egy kiválasztott napon a szűkebb, néhol akár a tágabb rokonság is összeül. A családoknál tehát hagyomány, hogy ilyenkor fizikálisan is találkoznak.

Hozzátette, ezek az összejövetelek lelkileg sokat jelenthetnek a családtagoknak, emellett elmélyítik a vallási ünnep lényegét is, ami a szeretet átadását jelenti.

A koronavírus azonban most átrendezte az életünket, hiszen a fertőzés terjedésének elkerülése érdekében minimálisra kell csökkentenünk a személyes találkozásokat, érintkezéseket, még családon belül is.

Ennek következtében magányosan vagy a megszokottnál lényegesen szűkebb körben kell megélni a karácsonyt, ami rossz élményt okoz, s aminek akár traumatikus hatása is lehet. Mindez mentálisan próbára teheti az embert. Rosszkedve lehet, szomorúvá válhat, akár szorongás is felléphet az egyedüllét miatt, illetve tehetetlennek érezheti magát az illető. Így az eddig jellemzően feltöltődést hozó ünnep a beszűkültség és az elmagányosodás felé veheti az irányt.

Kozma Zoltán kiemelte,

persze a fent sorolt rossz következményeket el lehet kerülni. Hiszen ma már lehetőségünkre állnak a különböző kommunikációs eszközök, melyekkel ugyan a személyes találkozást nem, de a beszélgetéseket lehet pótolni.

A videómegosztókon keresztül pedig még egymás arcát, illetve feldíszített otthonát is láthatják a családtagok. Emellett az ajándékozás is megoldható postán vagy futárokon keresztül, így a meglepetés öröme sem marad el.

Tehát sok mindent másként kell csinálnunk idén, de az internet és a technika világának köszönhetően szinte mindent tudunk már helyettesíteni. A digitális világnak tehát most igen nagy hasznát vesszük, és minden lehetőségét érdemes alkalmaznunk. Hiszen a jövőnk is erre épül majd.

Kifejtette,

ez a személyes találkozásoktól mentes karácsony azok számára lehet még nehezebb, akik minden évben csak az ünnepek alatt találkozhatnak szeretteikkel, mert az ország másik végében vagy épp külföldön élnek, dolgoznak.

Nekik ugyanis nem csupán néhány hetet vagy hónapot kell kibírni a várva várt találkozásig, hanem egy egész évet is. Próbára vagyunk téve tehát össz­tár­sa­dal­mi szinten, és mindannyiunknak sok türelemre és kitartásra van szüksége.

Kozma Zoltán végül elmondta, a karácsony szimbolikus jegyeit azonban így is meg kell őriznünk, vagyis semmiképp sem szabad elhagynunk magunkat. Hiszen az ünnepi menüt, ha kisebb mennyiségben is, de ugyanúgy el lehet készíteni, a lakást feldíszíteni és karácsonyfát állítani, a szokásainkat, hagyományainkat folytatni. Ezekkel teret adva a karácsony hangulatának, amit az online kapcsolattartással egészíthetünk ki. Így az ünnep nem szürkül el, ráadásul egy rövid időre a vírushelyzetről is elterelhetjük figyelmünket.