Idén lett hetvenéves Ecsegfalva

Idén ünnepli bejegyzésének 70. évfordulóját Ecsegfalva, az a település, amelynek helyszínén már az Árpád-korban is volt élet. A török hódításkor ugyan elpusztult, de már az 1700-as években újra benépesült. Történetéről a jubileum apropóján Galambos István polgármester számolt be.

Galambos Istvántól megtudtuk, 1212-ben említik először Ecsegfalvát, akkor még Ecseg néven egy Heves megyéhez tartozó település volt. Legnagyobb természeti értékét a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna adta, ami egykor nagy vízfelülettel rendelkezett, ma már azonban jóval keskenyebb, inkább nádasnak mondható. Tehát az Árpád-korban már lakott volt a terület, amely a török hódítás alatt ugyan elpusztult, a vízszabályozásig pedig mocsaras vidéknek számított, 1786 után viszont új életre kelt.

Ecsegpuszta, Pusztaecseg, majd Ecseg elnevezéssel, földművelő lakossággal működött Külső-Szolnok vármegye hatalmas pusztaterületén, tíz katolikus és ötven református családdal. Földbirtokosa a Magyar Katolikus Vallásalap és a Borbély család volt, érdekessége pedig, hogy a térségben található egyetlen, ma is meglévő templommal rendelkezett. Utóbbi miatt nagy jelentősége volt a településnek, hiszen akkoriban az emberek igen vallásosak voltak, és olyan területen telepedtek le, ahol járhattak templomba.

A következő nagy mérföldkő az 1889-ben megépülő, a pusztán áthaladó – Dévaványa–Kisújszállás – vasútvonal volt. Beszámolója szerint ez mai napig érzékeny pontja a lakosságnak, hiszen 1973 óta nem működik, pedig egykor jelentősen befolyásolta életüket, és ma is jobban bekapcsolhatná őket az ország vérkeringésébe. Főként úgy, hogy jelenleg a közút és a híd rossz állapota is megnehezíti közlekedésüket annak ellenére, hogy Békés megye egyik kapujának számítanak.

Folytatta, az Ecsegfalvát körülvevő, Körös-Maros Nemzeti Park adta természeti kincs – például a Dévaványai-Ecsegi puszták, amiken tökéletesen felidézhető az egykori betyárélet, ráadásul szinte egyedülálló madárvilággal rendelkeznek – viszont örök, ami igen sok látogatót vonz. Éppen ezért szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben a falusi turizmusra, amit a koronavírus okozta helyzetben egyre nagyobb érdeklődés övez.

Galambos István elmondta, a település utolsó nagy benépesülési hulláma 1920-ra tehető, a Nagyatádi-féle földreform idejére, 1949-ig pedig Dévaványához tartozott Pusztaecsegként. 1950-ben vált önállóvá, ekkor kapta meg az Ecsegfalva nevet is, ezért eszerint ünneplik születésnapját. Ekkor 2500 főre volt tehető lélekszáma, ma ez mondhatni megfeleződött, most 1200 lakost jegyeznek. A jelenről kifejtette, munkalehetőség híján nagyon sok az ingázójuk, de örömmel tapasztalja, hogy egyre kevesebben szeretnének elköltözni a településről. Sőt, nemrég előfordult olyan is, hogy Pest megyéből költözött hozzájuk egy család, menekülve a városi forgatagból a csendes, nyugodt, mégis élhető faluba.

Az Ecsegfalvához ragaszkodókért pedig igyekeznek mindent megtenni, hiszen annak ellenére, hogy 35 kisdiákjuk van, működtetik az általános iskola alsó tagozatát, van három civil szervezetük – polgárőrség, közhasznú egyesület és nagycsaládos egyesület – amelyek a jó közösségi életet biztosítják, de rendelkeznek óvodával, művelődési házzal, nyugdíjasklubbal és népdalkörrel is.

Végül kiemelte, legnagyobb helyi értékük az összefogás, ennek eredményeként újulhatott meg nemrég az iskola tálalókonyhája, de összetartozásuk a koronavírus idején is megmutatkozott. Az emberek ugyanis segítik egymást, odafigyelnek egymásra a mindennapokban, és persze náluk mindig történik valami. Legyen az szőnyegszövés, gobelinkészítés, vagy épp egy közös szappanfőzés.