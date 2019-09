Idén is „telt házas” volt a nyár Gyulán

Továbbra is Gyula városa számít az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai célpontnak. Bár a nyári idegenforgalmi szezon a napokban ért véget, az a visszajelzésekből már most elmondható, hogy a vendégek nagyon elégedettek a város tisztaságával, rendezettségével, a helyiek vendégszeretetével. Emellett nagyon szeretik a különleges miliőt, a fürdőt és a gazdag kulturális programkínálatot.

Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a tapasztalatok szerint a legtöbb olyan vendéget, aki először járt Gyulán, lenyűgözte a város. Az első látogatók túlnyomó része három napra tervezte nyaralását, de közben ráébredt, hogy sokkal többet ad nekik a hely, mint amit elsőre gondoltak.

– Ők vissza fognak térni hozzánk, hiszen mostanra Gyulára és környékére kevés a három-négy nap – tette hozzá a szakember. A szállodák nyilatkozatai alapján a júliusi telt házas forgalom ugyan később indult el a tavalyinál, de augusztusban sikerült behozniuk ezt a kiesést. A főszezon pedig augusztus 20-ával nem ért véget, hanem egy héttel kitolódott.

– A legtöbb szálloda és a kisebb szálláshelyek is tudtak árat emelni – ecsetelte Komoróczki Aliz. – Átlagosan 10 százalékos áremelésről beszélünk, melynek hatására magasabb bevételt könyvelhetnek el a szolgáltatók, és újabb vendégkört tudnak megszólítani.

Kérdésünkre az ügyvezető hangsúlyozta: az adatok is alátámasztják azt a „szemmel látható” tendenciát, miszerint egyre nagyobb számú külföldi vendég érkezik Gyulára. Továbbra is Romániából jönnek a legtöbben, de egyre több lengyel, cseh és nyugat-európai vendéggel is találkozhatunk.

Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója is megerősítette az információkat. Mint mondta, a nyár nagyon erős volt, bár az időjárással összefüggésben a január–május közötti időszak gyengébbre sikerült. A június–augusztus közötti hónapok viszont felülmúlták a tavalyi évet, így vendégszámuk nagyjából az előző évivel azonos módon alakul. 2018 egyébként csúcsesztendő volt a látogatószámot tekintve.

Kun Miklós kitért arra, hogy a vendégkör összetételében elmozdulás érzékelhető. Elsősorban a külföldi, de a hazai látogatók körében is a magasabb költési hajlandóságú turisták érkeznek. A határon túlról leginkább a romániai és a vajdasági, kisebb részben a német, cseh, szlovák és osztrák vendégek érkezése a jellemző.

– Gyula egy prémium kategóriás várossá kezd válni – összegezte Kun Miklós.

A várfürdő ősszel a látogatók fogadása mellett fejlesztéseken is dolgozni fog. Elkezdődik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon elnyert támogatás segítségével a 25 és 50 méteres versenyuszoda energetikai fejlesztése, szigetelése, nyílászáróinak cseréje, vízszigetelése. Emellett előkészítik azt a várhatóan a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósuló fejlesztést, aminek részeként nőne a vízfelület nagysága, és teljes egészében megújulna a vízi gyermekparadicsom.