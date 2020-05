Idén is nagyon várják az idénymunkásokat Békés megyében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére megjelent kormányrendelet-módosítás lehetővé teszi május óta, hogy nemcsak a határ menti, hanem a szomszédos országokból távolabbról érkező idénymunkások is részt vegyenek az esedékes betakarítási munkákban. Ez főként a kertészeti ágazatnak jelent segítséget a koronavírus-járvány okozta károk mérséklésében. Május 7. óta léphetnek be az agrárágazatban dolgozók hazánkba.

A román rendvédelmi szervekkel való kapcsolatfelvétel és egyeztetés eredményeként valamennyi magyar és román határátkelőhelyen csoportosan beléptethetőek a külföldi munkavállalók. Ahogy arról hírportálunk a hétvégén beszámolt, szombaton éjfélig 109 csoport, összesen 601 román állampolgár érkezett hazánkba munkavégzésre.

A szomszédos országokból és távolabbról érkező idénymunkások is részt vehetnek a hazai betakarítási munkákban azzal a feltétellel, hogy beutazásuk előtt egészségügyi vizsgálaton estek át, és ennek során nem állapították meg a koronavírus-fertőzés gyanúját.

Magyarországra utazásukhoz az illetékes határrendészeti kirendeltséget legalább 48 órával a tervezett beléptetés előtt értesíteni kell, megjelölve az idénymunkás nevét, okmányszámát, a szállás helyét, továbbá a munkavégzés tervezett helyét és időpontját. Az intézkedésnek köszönhetően megoldódhat a hazai munkavállalókkal nem fedezhető munkaerőigény, jelentős segítséget nyújtva ezzel főként a kertészeti ágazatnak a koronavírus okozta károk mérséklésében.

Dr. Kulcsár László, a NAK Békés megyei elnöke hírportálunkhoz eljuttattott sajtóközleményében úgy fogalmaz, a mezőgazdaságban az elmúlt években tapasztalt idénymunkaerő-hiányt a koronavírus-járvány tovább súlyosbította, ami a külföldi vendégmunkások elmaradásával még kiszámíthatatlanabbá vált. Fennáll a veszélye annak, hogy a szükséges munkaerő hiánya miatt értékes kertészeti termékek betakarítása marad el, ami nemcsak a gazdálkodók számára jelent károkat, hanem az ellátás biztonságát is veszélyezteti. Erre sajnos már jelenleg is vannak konkrét példák a spárga- és a szamócabetakarítás területén.

A spárga szedése országosan 4500 felkészült és gyakorlott idénymunkást igényel. A szamóca betakarítása folyamatos, a június második feléig tartó szezonban 13 ezer mezőgazdasági idénymunkásra van szükség. A nyár elejétől október végéig, az alma- és szőlőszüretig folyamatosan érő zöldségek és gyümölcsök betakarítása Magyarországon havonta átlagosan mintegy 60-70 ezer fő idényjellegű mezőgazdasági foglalkoztatását igényli.

Kraller József, Medgyesegyháza polgármestere a dinnyetermelőkkel történt egyeztetése után elmondta, idén a többség igyekszik magyar idénymunkásokat foglalkoztatni:

– Számukra is a legfontosabb a biztonság, a kiszámíthatóság ebben a helyzetben. Arról is értesültem, van azonban olyan gazdálkodó, akinél már dolgoznak románok. Ő a város központjától távol biztosította az elszállásolásukat is, kis létszámról van szó – tette hozzá a városvezető.