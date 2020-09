Idén is megrendeznék a Garabonciás Napokat Békéscsabán

Fodor József szervező megkeresésünkre elmondta, bár a koronavírus ismét terjedőben van az országban, a diákok egész évben készültek a Garabonciás Napokra, eddig például hét iskola jelezte a városból, hogy diákpolgármester jelöltet indítana.

Így terveik szerint – természetesen a járványügyi helyzethez igazodva, és a szükséges óvintézkedéseket szigorúan betartva – idén is megrendezik az eseményt.

A vírus miatt azonban egy rendkívül kompromisszumos megoldást kell találniuk a szervezésre, melynek elsődleges lényege a gyerekek biztonsága. A rendezvény emiatt idén mindössze három napos lesz s, amit egy fő helyszínre – Csabagyöngye Kulturális Központ –, illetve az iskolákba, kisebb közösségi programokra koncentrálnak. Ezentúl minden olyan nagy esemény, ami a résztvevői létszám miatt tilos most Magyarországon, illetve veszélyeztetheti a diákok egészségét, kimarad a 2020-as programból. Nem lesznek tehát felvonulások, nagyszabású koncertek és Garabon City sem. Viszont szűkebb keretek között – maximum 100 fő – megtartják a rendhagyó irodalomórákat Beck Zoltánnal, a „Csináljunk zenekart” órákat, valamint a különböző szabadegyetemi előadásokat is. Továbbá elhangzanak majd a kulturális központban a kampánynyitó beszédek, a kampány preffering, valamint a záróprezentáció is, végül ezen három program, illetve az iskolai önálló kampányprogramok alapján hirdet majd nyertest a diákzsűri. Aláhúzta: előzetes regisztrációhoz kötődik majd minden eseményük látogatása, a helyszíneken pedig maszkot osztanak majd, kézfertőtlenítőt biztosítanak, és testhőt is fognak mérni.

Fodor József hangsúlyozta, amennyiben szigorítanak a járványügyi szabályokon, úgy igazodni fognak az újonnan megfogalmazott korlátozásokhoz, és amennyiben feltétlenül szükséges, tavaszra halasztják a Garabonciás Napokat. Most viszont a jelenlegi szabályzás szerint készülnek, a fent említettek szerint.