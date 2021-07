Huszonöt éve segítik a megye nyugdíjasait Békéscsabán

Negyedszázada alakult meg Békéscsabán a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége. A jubileum alkalmából tervezett ünnepség ugyan elmaradt, ám azt ősszel az Idősek Világnapján megtartják.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (BMNYESZ) dr. Pankotai István elnök és Fári Pál elnökhelyettes, valamint hat vezetőségi tag irányítása mellett kezdte meg a munkáját 1996-ban. A szövetséget azért hozták létre, hogy a nyugdíjasok érdekeit védeni, képviselni tudják. Úgy gondolták, hogy a szervezet révén különböző címen jogorvoslathoz juthatnak, és az akkor elindult méltányossági nyugdíj tárgyában is támogatást igyekeztek nyújtani.

Szrenka Pálné Erzsikét 2010-ben választották meg először a szervezet elnökének, idén június 21-én harmadszor újabb négy esztendőre is bizalmat kapott.

– Fiatalon lettem a szövetség tagja, előtte már tevékenykedtem a városi nyugdíjas egyesületben is és igyekeztem a nyugdíjasok ügyes-bajos dolgaival foglalkozni. A megyei szövetségben mindig az volt a cél, hogy az összefogás jegyében a helyi klubok részéről olyan vezetőkkel tudjunk együtt dolgozni, akikkel méltó módon tudjuk képviselni a nyugdíjasok érdekeit. Azt szeretnénk most is, hogy kicsit könnyebben éljenek a nyugdíjasok, igazságosabb legyen a nyugdíjemelés, legyen méltányosság, hogy a leszakadt nyugdíjakat felzárkóztassuk.

Szrenka Pálné szerint a legfontosabb mindig is az volt, hogy a nyugdíjasok együtt legyenek, akár a dalkörben, akár a szavaló-, és a táncversenyeken.

– Ezeknek a felmenő rendszerű versenyeknek óriási közösségépítő ereje van – folytatta Szrenka Pálné. – Jól működő tagszervezeteink vannak, akikkel karöltve a pandémia idején igyekeztünk tartani a tagokkal a kapcsolatot. Köszönet minden vezetőnek, mert sokat tettek és tesznek azért, hogy odafigyeljünk a nyugdíjasokra! A pandémia idején nagy lelki teher nehezedett a többségre, érthetően sokakban volt egy kis félsz a vírustól. Nem volt könnyű a helyzet, sajnos mindenkit nem is értünk el, tragédiák is történtek. Már alig vártuk a nyitást – sorolta.

Áprilisban ugyan még elmaradt a Tavaszköszöntő rendezvényük, éppen ezért várták módfelett a július 3-i 25. éves jubileum alkalmával tervezett ünnepséget.

– Rengeteget készültünk rá, de a több száz fősre tervezett eseményt sajnos az utolsó pillanatban le kellett mondani – mondta Szrenka Pálné, aki azonban előretekint, és már sorolja is az elkövetkezendő hetek, hónapok nagy Békés megyei rendezvényeit.

– Először július 16-án a 12. Országos Szenior Táncfesztiválra kerítünk sort Gyulán, majd augusztus 7-én Békéscsabán, a Családi Egészség- és Sportnapra. Októberben rendezzük az Idősek Világnapja alkalmából az idei utolsó nagy rendezvényünket, melyen ismét helyet kap majd a népszerű Kolbászolimpia.