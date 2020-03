Húsz éve lépett először a közönség elé a breaktáncos Elek Imre

Arany és ezüst minősítések, különdíjak, oklevelek fémjelzik a Golyó becenéven is ismert Elek Imre breaktáncos pályafutását. Az egyébként festő-mázolóként dolgozó 36 éves sarkadi-sarkadkeresztúri férfi – egyedüli Békés megyeiként – nemrég Budapesten, egy nemzetközi viadalon vett részt, neves párbajellenfelei voltak, és a legjobbak közé került.

Elek Imre, vagyis Golyó elmondta, az elmúlt nagyjából egy év alatt több elismerést zsebelt be, mint az előtte lévő tíz esztendőben. A kö­zelmúltban Budapesten volt egy rangos verseny, mondhatni világbajnoki selejtező, ahol párbajok révén lehetett fordulóról fordulóra továbbjutni. A 36 éves sarkadi-sarkadkeresztúri férfi a legjobbak közé került. Mint fogalmazott, több mutatvánnyal csak ő jelentkezett, ezért az előadásai kuriózumnak számítottak.

– Általában hetente két alkalommal edzem, de ha valamilyen versenyre vagy fellépésre készülök, akkor minden nap tréningezem. Most otthon alakítottam ki magamnak egy hét-nyolc négyzetméteres helyet, ahol tudok forogni, helikopterezni. Ilyenkor motivációs zenéket hallgatok, a zene ritmusára mozgok és mutatok be egy-két trükköt – mesélte.

Hangsúlyozta, hogy bár a laikusok számára úgy tűnhet, egy három-négy perces előadás nem igényel komoly felkészülést, ez nincs így. Megfelelő erőnlétre van szükség, valamint például arra is, hogy saját maga kritikusa legyen. Az edzések során felveszi magát videóra, hogy aztán visszanézhesse, mi az, amiben még fejlődnie kell, amire a gyakorlás során még nagyobb hangsúlyt kell fektetnie.

Golyó szerint a breaktáncot csak szeretettel és kitartással lehet csinálni. Ő a család és a kemény munka mellett műveli a műfajt, jelenleg Békéscsabán, a nyomdaipari tudás- és képzőközpont kialakításán dolgozik. S ahogy a festő-mázoló szakember fogalmazott, most színezik társaival közösen a kollégiumot. Szeretné, ha minél többen kapnának kedvet a breaktánchoz, bízik benne, hogy jelenleg hétéves kisfia pár éven belül továbbviszi az örökséget, mutatott már neki egy pár trükköt.

Imre bízik benne, hogy a jövőben is invitálják különböző rendezvényekre, falunapokra, s a bemutatott produkciók révén tovább is népszerűsítheti a műfajt. Szerinte igazán fiatalos stílusról van szó, ami tetszene is az ifjúságnak, de úgy véli, ezt a korosztályt nehéz kimozdítani az okoskészülékekkel teli világból.

Golyó több mint húsz éve kötelezte el magát a break­tánc mellett, őt egy 1998-as videóklipben látott produkció nyűgözte le. A látott elemeket többször is visszanézte, elkezdett gyakorolni, teljesen autodidakta módon. Ismerősével, Polgár Márkkal kezdett, majd Peres Péterrel is gyakorolt, a zenéket pedig Peres Péter testvére, Peres János Roland készítette, válogatta össze neki.