Húsvét első újszülöttjét köszöntötték Gyulán

– A mostani nehéz helyzetben még inkább felértékelődik az egymásra való odafigyelés – fogalmazott Gyula Kiváló Polgára, aki az anyukának pénzügyi támogatást, a kisbabának játékokat juttatott el.

– Bízom benne, hogy a húsvét hitet ad, az ajándékozással pedig szerettem volna kifejezni, mennyire fontos, hogy most is szeressük egymást. A nehéz helyzetben tartsunk össze, közös erővel, közös célokat érjünk el.

Dr. Párducz László kiemelte, a húsvét az élet ünnepe. Mint elmondta, vasárnap 11 óra 25 perckor született meg Ökrös Dánielné vésztői édesanya második gyermeke, Ökrös Dániel Efraim. Az újszülött a várandóság 40 hetének második napján császármetszéssel jött a világra.

Hozzátette, évtizedes hagyományainak megfelelően – a Covid járvány közepette – sem feledkezett meg Mikus Éva, Gyula város „Kiváló polgára” a húsvéti első újszülött köszöntéséről.

– A gyulai kórház szülészeti osztályának tiszteletbeli tagjaként immáron nagyon sok újszülött „tiszteletbeli nagymamája” Ő. Az általa köszöntöttek többségének a megszületésük után is gondját viseli. A későbbiekben is öröm tölti el szívét, ha találkozhat az általa köszöntött újszülöttekkel, adományaival segítheti őket – folytatta a gondolatot az osztályvezető főorvos. – Mikus Éva életszeretete, életigenlése, a szeretet közvetítése engem mindig a húsvét misztériumára emlékeztet.

A feltámadáskor – a kereszténység legnagyobb ünnepekor – dr. Párducz László szerint nem a keresztre feszítést ünnepeljük, hanem azt a krisztusi helytállást, ami át kell, hogy hassa az életünket. A főorvos ennek kapcsán megosztotta húsvéti gondolatait is hírportálunkkal.

– Éljünk és tudjunk választani a bűnös vagy üdvös tettek közt. Hosszú távon még ha nem is ismerjük fel, sok esetben ott rejlik az élet vagy a halál igénylése. A fogantatás – a megtermékenyülés, majd a csírázás – az embrió, a magzat fejlődése és megszületése önnön lényünk újjászületését is jelenti – ecsetelte.

– Az „Isten ajándékát” , a gyermeket soha ne utasítsuk vissza! Nemzetmentés mellett saját magunk mentését is jelenti, ha elutasítjuk a terhesség megszakítását. A gyermekeinkben élünk tovább. A gyermek az örök élet képlete. A biológiai halhatatlanságunk adatik meg a gyermekeink által. A jelenlegi világjárvány 2021 húsvétján az emberiség többségében, a szenvedésekben a kiüresedést érzetét váltja ki. Úgy érzik, hogy tragikus sorsban élnek. Elégedetlenkednek, lázadoznak, nem akarják elfogadnia a világjárvány okozta helyzetet. Mindenkinek tudatosítani kellene a saját felelősségének érzetét. Felelősek vagyunk magunkért, egymásért, szereteteinkért, és ezen belül a meggondolatlan tetteinkért. Itt és most, ebben a földi létben, az „Isteni színjátékban” , az életünk kontextusaiban – észre kell vennünk, és le kell ülni a valódi értékek asztalához a családon belül és kívül. Az élet adta sorsban vegyük észre, hogy felfordult az életünk. Végeláthatatlanul megváltozott életünkben azt kell tenni, mint régen a háborúkban, ki kell tartani! Kitartás és összetartás kell a győzelemhez…Jelenleg az anyagi világban nincs háború, nincsenek fegyveres összecsapások, csak az emberi testen belül dúl a háború. Nem elég az a mentalitás, amit a kórházunk dolgozói és az egész magyar egészségügyi ellátó rendszer képvisel a lankadatlan tenni akarás a tettek sorozatát a soha nem adjuk fel érzetével. Összefogásra, együttműködésre van szükség… Nem szabad lazítani… A lazítás nem más, mint rés a pajzson. Ezt tudnunk kell ma, amikor 2021 húsvétja van, meg koronavírus, fájdalmak, magány, félelem, rettegés, maszkok…Nem így ismertük a világot. Ez nem olyan. Más. Amikor az egész világ részesül a covid pandémia különféle szenvedéseiből, fel kell, hogy merüljön mindenkiben a húsvét misztériuma… Több mint kétezer évvel ezelőtt az élet legyőzte a halált. Az életünk történésének írt szövetében megjelenik a mások által megírt és megélt történés. A történéseink adják a hitet. A hitet az élethez.

Hangsúlyozta, soha senki nem tudhatja, hogy mikor és hogyan nyílik meg az életében egy ajtó, – legyen az a húsvét jelen valóságában vagy átvitt értelemben – amelyen keresztül meglelheti az ösvényt, amellyel túlélheti ezt a biológiai világháborút.

Rádöbbenhet arra az üzenetre, amit a hívő keresztények – magam is az vagyok – több mint kétezer év óta tudnak: az élet legyőzte a halált. Van megváltás. Van megújulás. Van újjászületés. Ahogyan János evangélista (11.25.) is mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog.”