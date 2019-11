Hullnak a falevelek, és támad a szél is

Az elmúlt hetekben óriási mértéket öltött a falevelek hullása. A legtöbb településen igyekeznek minél előbb elszállítani ezt a hulladékot, ez azonban nem minden esetben egyszerű feladat, különösen egy-egy nagyobb szél okozhat problémákat.

– Az ősz beköszöntével a falevelek hullása jelentős mértéket öltött. Személy szerint örülök, hogy csodálatos zöld környezetben élhetnek Gyulán, de közben naponta kapok megkereséseket arról, hogy a szél szétfújja az összesepert levélkupacokat – vetette fel a kérdést a fürdővárosi képviselő-testület legutóbbi ülésén elmondott interpellációjában Mittag Mónika. Az önkormányzati képviselő sürgette a megoldást a kérdésben. Felvetett emellett egy másik problémát is, amiben arra hívta fel a figyelmet, hogy a fák egyre több helyen benövik a közvilágítást, ami az érintett területeken rontja a látási körülményeket. – Egyre hamarabb sötétedik, ezek a gondok még inkább aktuálisak – tette hozzá.

Virányi István, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. főmérnöke a kérdéssel kapcsolatban kiemelte, a társaságukhoz tartozó közterületeken a kapacitások függvényében, azokat maximálisan kihasználva, akár túlmunkát is elrendelve végzik a levelek elszállítását. Ezt egyébként a testületi ülést megelőző napokban is megtették. Fontosnak tartotta ugyanakkor megjegyezni, hogy az említett területeken kívül, az ingatlanok előtt – hasonlóan a zöldterületekhez – a tulajdonos feladata a lehullott falevelek összegyűjtése. Ha azok nem férnek a zöldhulladék-gyűjtőbe, akkor vásárolható zsák a közüzemnél, amit a zöldkuka ürítésekor szintén elszállítanak.

– Természetesen előfordul, hogy egyedülállók és mozgásukban korlátozottak ezt nem tudják megoldani, ebben az esetben a cég szintén partner – tette hozzá a szakember, aki kitért arra, hogy általában kéthetes rotációban érnek vissza egy-egy területre. A városban egyébként a szerda délutáni és csütörtök reggeli bejáráson alig találtunk faleveleket, láthatóan zajlik az említett gyűjtés.

A közvilágítás kapcsán elmondta, útellenőrük folyamatosan járja a várost, akár munkaidőn túl is, de telefonon is lehet jelezni az ilyen jellegű problémát. A munkálatokat, az esetlegesen szükséges gallyazást vegetációs időszakon kívül végzik el.

A kisebb településeken is folyamatosan gyűjtik a lehullott leveleket. Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere elmondta, a közterületeken a közmunkások gondoskodnak erről, másutt pedig az ingatlantulajdonosok. – A levelekből komposzt lesz, amit települési földterületeken használnak, használunk fel – fogalmazott Lipcsei Zoltán.

A kérdés azért is lényeges összmegyei szinten is, mert az úttestre lehullott falevelek közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek, különösen, ha a reggeli pára vagy más csapadék miatt azok átnedvesednek. Emiatt az út, a járda akár olyan csúszóssá is válhat, mintha jég borítaná be. Másik veszély, hogy a falevelek elfedhetik a burkolat esetleges hiányosságait, köztük a mély kátyúkat is.