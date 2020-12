Hulladékból készülő dekorációkkal pályázhatnak a csabai iskolák

Az eseményen Opauszki Zoltán, Békéscsaba Megyei Jogú Város tanácsnoka, Holopné Sztrein Beáta, a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. képviselője és Forczek Győző, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese fogadta a sajtó képviselőit.

Az eseményen megtudtuk, hogy a pályázatra általános iskolák újrahasznosított anyagból, például PET-palackból készült alkotásait várják, egészen december 18-ig.

– Ezért is merült fel az az ötlet, hogy egy összefogottabb akció keretében megpróbáljuk megmutatni, hogy mit gondolnak a csabai gyerekek ebben a kérdéskörben – ecsetelte.

A tanácsos aláhúzta, hogy a partnerek között kutatva hamar felmerült a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. neve.

– A társasággal jó kapcsolatot ápolunk, rögtön éltek a lehetőséggel, jelentős támogatást nyújtva a megvalósításhoz – részletezte.

Holopné Sztrein Beáta, a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. képviselője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy

– Az oktatási-nevelési intézmények szerepe a szemléletformálásban is kiemelkedő fontosságú, mert a gyermekeken keresztül tudjuk a környezettudatos gondolkodásmódot kialakítani, fenntartani – hangsúlyozta.

Az alkotásokat a Csabagyöngyében lehet majd megtekinteni, kiállítás formájában. A munkákat szakmai zsűri fogja értékelni. Díjazzák az első három helyezettet, valamint egy közönségkedvencet is, utóbbira a központ Facebook oldalán lehet majd szavazni. Forczek Győző elárulta, hogy minden résztvevő iskola jutalomban részesül, így honorálják a kreatív erőfeszítéseket.

A Jankay már készül

Tirjákné Prisztavok Ágnes, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője a helyszínen elárulta, hogy iskolájuk nagyon örül a felkérésnek. – Intézményünkben működik ökoszakkör, több alkalommal is foglalkoztunk az újrahasznosítás témakörével. Mindig izgalmas dolgok születtek, bízom benne, hogy most is nagyot tudunk alkotni – tette hozzá.