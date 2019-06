Hudák Mariann ruháiban léptek színpadra a döntősök

Nagy figyelem irányult a 31. Miss Alpok Adria magyarországi döntőjére a hétvégén. A Békés megyében jól ismert divattervező, Hudák Mariann is a helyszínre utazott, több kellemes feladat várt rá a látványos, sok szép lányt felvonultató eseményen. A Mesterremek- és Príma-díjas, csorvási viseletkészítő díszmagyar ruháiban léptek a színpadra a hölgyek, miközben Mariann a zsűriben foglalt helyet.

A Hudák Szövőműhely, a Csorvás Népművészetéért Egyesület és a szépségversenyek világának szerencsés találkozása már majdnem húszéves. A Békés megyei versenyek rendszeres résztvevője volt Hudák Mariann gyönyörű ruháival. Kollekcióiról tudni érdemes, hogy a Népi Iparművészeti Tanács és Lektorátus által zsűrizett egyedi, zsűriszámmal ellátott, magyar polgári és nemesi viseletek. Nem csoda tehát, hogy felfigyelt rá a Miss Alpok Adria magyarországi jogtulajdonosa is és felkérte, legyen ruháival jelen az országos döntőkön.

Idén a tizenhárom lány a színpadra lépéskor az ő gyönyörű és egyedi, kizárólag erre az alkalomra készített ruháiban vonult a zsűri és a közönség elé a Velencén megrendezett versenyen. A sztárvendég az olasz származású énekes, Erox volt. Ezt azért is érdemes megjegyezni, mert az olasz stílus meghatározta a divattervezőnek ezt a kollekcióját.

– Amikor felkértek az idei döntőn való megjelenésre, arra törekedtem, hogy valódi nemesi, kisasszonyos ruhában mutathassa meg magát minden fiatal hajadon. A tavalyi győztessel zajló reklámkampányban is ilyen, Kárpát-medencei csipkekötényes kisasszonyos ruha szerepelt nagy sikerrel – mesélt az előzményekről Mariann.

S hogy mit kell tudni a hétvégi versenyen bemutatott kollekció darabjairól? – Minden ruha brokátszövésű anyagból készült és rózsamintás. Ezeket nem mi szőttük, ha édesanyám a világot járva meglát különleges alapanyagokat, azokkal tér haza, és én megálmodom belőlük a következő ruhát. Most tizenhármat. Kizárólag erre az alkalomra készítettem el ilyen stílusban a viseleteket. A háttér, a hely, az olaszos hangulat adta az alapot hozzá. A kollekció darabjai a Beatrix nevet viselik, mert Mátyás király felesége olasz származású volt, így némi történelmi hagyományt is belecsempésztünk a korhű ruhákba, amelyekben fellelhetők a magyar polgári viselet jegyei is.

Megtudtuk, az ország különböző pontjairól érkezett lányok nagyon boldogok voltak, hiszen soha nem viseltek ilyen abroncsos, valóban királylányokhoz illő ruhákat eddig.

– Azt mondták, nem is számít, milyen eredményt érnek el, már attól boldogok és királynőnek érzik magukat, mert a ruhák azzá teszik őket. Egyébként a hagyományokhoz hűen az első három helyezett a nemzetközi versenyre is viszi tovább az öltözetet és ezekben lép majd színpadra később.