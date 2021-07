Hőségtől piros Békés megye

A következő napokban tovább melegszik a levegő, szerdán akár 38 Celsius-fokra is felszökhet a hőmérséklet. A komfortérzet megtalálása egyre nehezebb, fiatalabbakat és idősebbeket is arról faggattunk, hogyan tudják hűteni a szervezetüket a nagy melegben.

Kilenc megyében narancsszínű, azaz másodfokú, öt megyében – köztük Békésben is – harmadfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a hőség miatt. A piros színnel jelölt térségekben akár 29 °C felett is alakulhat a napi középhőmérséklet, az orvosok egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy a kánikula már a fiatalabb generációk közérzetére is kihat.

A békéscsabai Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda pedagógusai, dolgozói a nagy forróságban is igyekeznek elviselhetővé tenni a gyerekek hétköznapjait. Pribelszki Péterné elmondta, a telephely és a székhely udvarán is árnyat adnak a fák, emellett kis bunkereket is építettek az óvodásaiknak, hogy a napsugarak elől még könnyebben elbújhassanak. A folyadékpótlásra nagyon figyelnek, az ivókútnál szinte mindig sorban áll néhány kisgyerek.

– Évek óta működik a párakapunk is nyaranta, a pancsolás mindig nagy élmény. Fényvédő krémmel kenjük be a kis testüket, az ebéd utáni alváskor pedig csupán ágyneműhuzattal takaróznak – tette hozzá az intézményvezető, kiemelve, hogy délután már nem viszik ki a gyerekeket a melegbe. Az épületen belül foglalkoznak velük, ami jellegéből adódóan viszonylag hűvös.

A nagycsoportos Ságodi-Nemes Gábor elárulta, a nyarat igen, a hőséget viszont egyáltalán nem kedveli. Utóbbi csak akkor élvezetes, ha a Balaton vizében mártózhat, amire idén szerencsére már adódott lehetősége. Leszögezte, az óvodában vigyáznak rájuk, a forróságban ő is sokat iszik, szót fogad a felnőtteknek. Szilágyi Jázmin hozzátette, szerinte a hőség csak rengeteg fagyizással viselhető el, ám a meleg idő előnye, hogy lehet az udvaron cigánykerekezni, kézen állni, lenge ruhában járni, pancsolni: – Eleget kell inni, az fontos, még akkor is, ha utána tetőtől talpig izzadok – mondta.

Ugyanerre panaszkodott a nyugdíjas korú Varga István is, akit a fűnyírás közben beiktatott rövid pihenő alatt kérdeztünk: – Ha növelem a folyadékbevitelt, akkor patakokban ömlik rólam a víz, így inkább nem is erőltetem. A szívem miatt egyébként is kevesebb olykor a levegőm, nap közben bent maradok a hűvös szobában, a kerti munkát reggelre, estére időzítem. A füvet is csak azért nem hat órakor kezdtem nyírni, mert gondoltam a szomszédaimra, leginkább a fölöttem lakó kisbabára.

– Sajnos már kilenckor nagy a meleg, de a zsalugátert becsukva hagyom, így a szobák csak 26-27 fokosak – árulta el, hozzáfűzve, régebben volt klímaberendezésük is, de leszereltették, mert kiderült, hogy a huzatra és a mesterséges hűtésre nagyon érzékenyek.

Dunai Ildikó élelmiszerbolt-tulajdonos hajnali öt órától délután ötig dolgozik, ráadásul az ő igazi terepe az üzlete mögött működő konyha, ami olykor valóságos katlanná változik.

– A boltban szinte folyamatosan jár a klíma, de a hűvös levegőből kevés áramlik be a főzőhelyiségbe, így ott akár 40-50 fok is lehet, fűt a kemence és a rostlap is – sorolta a nehézségeket. Ezek ellenére minden nap kezébe veszi a fakanalat, mert imád főzni, közben meg „szaunázik”, és úgy érzi, az ételkészítés, a sürgés-forgás felér egy folyamatos fogyókúrával, zsírégetéssel is. Munka közben rengeteg vizet megiszik, a vendégeknek pedig megnyitja kint az asztaloknál a párakaput. Elismerte, a nyarat egyébként szereti, télen alig várja a jó időt, csak a hirtelen fordulat, a nagyobb hőingás elviselése esik kicsit nehezére.