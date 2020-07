Hónapokon át érlelik a keménysajtokat Örménykúton

Az olasz sajtkultúrát a magyar ízvilággal ötvözi a Szarvasi Agrár Zrt. néhány hónapja felavatott tejfeldolgozó üzeme, amelyben Darida Csaba termelési igazgató vezetett körbe minket. Megtudtuk, termékeik igazi ritkaságnak számítanak a magyarországi gyártásban, hasonlóak inkább külföldről érkeznek az üzletek polcaira.

Darida Csaba a bejárás előtt elárulta, a Szarvasi Agrár Zrt. tavaly lett hetvenéves, évfordulóját lényegében a pályázatból megépülő tejfeldolgozó üzem avatásával ünnepelte. Az alapvetően mezőgazdasággal foglalkozó cégnek így már négy ágazata – növénytermesztés, állattenyésztés, illetve rizsfeldolgozás – van. A sajtkészítés egyfajta kiegészítés náluk, amelynek gondolata saját 2000 hektáros takarmány-előállító területük és 800-as holstein-fríz szarvasmarha-állományuk apropójából adódott. Úgy gondolták, a tejet nem adják el tankautókba, helyette inkább feldolgozzák azt. A tulajdonosi kör olasz sajtszeretete pedig Carlo Piccoli, negyedik generációs sajtkészítőhöz vezette el őket, aki szakmai vezetőként vett részt a gyártás előkészítésében.

A termelési igazgató elsőként a két, tízezer literes tejtartályukból bevezető csőhálózathoz vezetett minket, ahol megtudtuk, hogy tejházuk mintegy 150 méterre található a sajtüzemtől. Ennek köszönhetően egy csővezetéken érkezik a feldolgozóba a frissen lefejt és lehűtött tej, amelynek pasztőrözés után minden cseppje – a tejszínnel együtt – az egy, három, illetve öt hónapos érlelésű kemény-, valamint grillsajtjaikba kerül. Elmondta, termékeik érlelési idejét egy piackutatás után határozták meg, amikor kiderült számukra, hogy ilyen típusú keménysajtból magyar készítmény, egy-egy kisüzemi kézműves gyártóét kivéve, gyakorlatilag nincs, az áruházakban ezért eddig csak importtermékek voltak.

Következő állomásunk a háromezer literes tejkádak helyszíne volt, melyeket egyenként egy óra alatt töltenek meg, majd mintegy másfél óra alatt kerül ki belőlük egy rizsszem nagyságú darabokból és savóból álló alvadék. Ezt leengedve kezdődhet a sajt összeállítása. Időközben megemlítette olasz érlelő- és légtechnikájukat, ami szintén ritkaságnak számít az országban. Lényege, hogy minden helyiségben szabályozott páratartalmat és hőmérsékletet biztosít. Ráadásul mosható, speciális anyagból készült, így tisztítása, fertőtlenítése könnyedén megoldott.

Majd a 300-320 kilogrammot befogadó kádhoz érkeztünk, ahol a sav leszívatása történik az alvadékról, amit préselés után felvágnak, ­formára igazítják és présformákba teszik a szakemberek. Itt váltja fel tehát a gépeket a kézműves munka. A további ­sorozatpréselés pedig két ütemben zajlik, ahol a termék még több savótól megszabadul. Végül a formákból kivéve először a sózóhelyiségbe, majd az érlelőbe kerülnek a tömbök.

Darida Csaba a sózó-, majd az érlelőszobákon végighaladva kifejtette, a sajttömböket az úgynevezett pihenőidejük alatt is végig gondoznia kell hat kollégájának, hiszen azokból időnkénti forgatás közben távozik egyenletesen az utolsó csepp savó is. Útközben bemutatta Kashkaval típusú terméküket is, amit a többivel ellentétben elsősorban az arab piacra terveztek. Cervinus elnevezésű, érlelt, kemény és félkemény főbb készítményeikről pedig elmondta, azokból évente hat-hétszáz tonnát tudnak gyártani.