Hivatalosan is megkezdődött az Ágota-tábor

Hivatalosan is megnyitott hétfőn a tíznapos Ágota-tábor Doboz-Szanazugban. A találkozóra a szervezők a Szeged-Csanádi Egyházmegye által gondozott, család nélkül élő gyermekek százai mellett az ország összes megyéjéből hívtak fiatalokat. A táborban többféle – egymás mélyebb megismerését szolgáló – programot biztosítanak a gyermekek részére.

Az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért (ÁGOTA) Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának közös szervezésében valósul meg az idén 23. alkalommal megrendezett Állami Gondozottak Országos Találkozója, az Ágota-tábor, Doboz-Szanazugban.

A szervezők úgy fogalmaztak, az évenként megrendezett tábor az Ágota szívdobbanása, majd elmondták, az önkéntes segítőkkel együtt nagyságrendileg hatszázan vesznek részt a tíz napos rendezvényen. Hozzátették, a lakásotthonokból, nevelőszülői hálózatból érkező gyermekek tábori találkozóján komoly színvonalú élményprogramokkal, és az azokba ágyazott szakmai, számos esetben terapeutikus foglalkozásokkal teremtenek lehetőséget a fiatalok számára egymás mélyebb megismerésére, valamint saját értékeik tudatosítására a prevenció és a hátránykompenzáció jegyében.

Köves Mihály, Doboz polgármestere, beszédében visszaemlékezett arra, hogy öt éve rendezik meg az Ágota-tábort a település melletti Szanazugban, egy több mint 100 hektáros erdős környezetben. A településvezető reményét fejezte ki, hogy a táborozó gyermekek felnőttként még visszatérnek a településre.

Dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök szerint a mennyország tíz napra leköltözött a földre, Doboz-Szanazugra. Kijelentette, minden kornak megvan a maga szépsége, öröme, az iskolásoknak a nyári élmények, melyek most a táborban is a fiatalokra várnak.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta, minden gyermek számára az a legjobb, ha a gyermekvédelem rendszerében is családban nőhet fel. Majd felhívta a figyelmet a Befogadlak elnevezésű nevelőszülői program dalára, annak videoklipjére és kérte a jelenlévőket, hogy ismertessék meg környezetükkel a dalt, ezzel is minél több emberhez eljuttatva a program célkitűzéseit, mondandóját.

Dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket, majd hangsúlyozta, a régióban jelentős szerepe van a katolikus egyháznak, majd utalva a Fülöp Attila által elmondottakra kijelentette, egyetért azzal, hogy az állami ellátás helyett jobb, ha családokban nőnek fel az érintett gyermekek.

Kothencz János, az Ágota alapítója köszönetet mondott a támogatóknak, vendéglátóknak, majd megosztotta a jelenlévőkkel, hogy épül-szépül Ágota Falva, ahol a támogatóknak köszönhetően, többek közt a vezetékes vizet is bevezették. Elárulta, hogy nagyságrendileg 6,5 kilométeres távot kellett áthidalni, ilyen messziről kellett a faluba eljuttatni az ivóvizet. De elmondta azt is, hogy félszáz fős épületek is épülnek a faluban, és ősszel fásítanak, több lombost is elültetnek a területen.