Hivatalosan is megnyitották a csabai kolbászfesztivált

Hégely Sándor fesztiváligazgató köszöntőjében elhangzott, ugyan idén nem ünnepel jubileumot a kolbászfesztivál, mégis van hozzá kapcsolható különleges esemény.

Az egyik ilyen a nemrég átadott M44-es autóút, ami elmondása szerint két fővárost köt össze: Budapestet, az ország fővárosát és Békéscsabát, a kolbász fővárosát.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, a csabai kolbász receptje immár több, mint kétszáz éves és olyan utat járt be, hogy 2019-ben miatta már igazi ünneppé válhatott a kolbászfesztivál. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kifejtette, a fesztiválon számára a legszebb pillanat, amikor azt látja, hogy a gyúrásba már az óvodások is nagy örömmel szállnak be szüleik mellett. Ez számára azt jelenti, hogy a rendezvénynek megvan a múltja, a jelene és a jövője is.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke és a MAGOSZ megyei elnöke elmondta, a fesztivál meglátása szerint ma már nemzeti kinccsé, értékké vált, hiszen a családi együttlétekben és a gasztronómiában központi helyet foglal el.

– Jó itthon lenni! – kezdte megnyitóbeszédét Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár. Elmondta, mivel államtitkár, nem jár üres kézzel, így ő is örömmel hozott magával valamit, ami nem más, mint egy 1961-es pálinkás palack a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumból. Ezzel azt kívánja, hogy ebbe a múzeumba kerüljenek később a fesztivál emlékei is.

Kolbászkirálynőt ünnepeltek csütörtökön a fesztiválon, ugyanis a békéscsabai Juhászné Varga Borbála győzött a nemzetközi szárazkolbászversenyen. A második a mezőberényi Kovács Árpád, a harmadik a szintén mezőberényi Balázs Tamás lett.

