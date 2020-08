Híres csabaiak nyughelyét újítják fel alapítványi forrásból

Sikerrel pályázott a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Nemzeti Panteon Alapítványnál híres csabaiak nyughelyének felújítására. Az állagmegóvást a Ráday Mihály és dr. Csorba László vezette kuratórium egymillió forinttal támogatja, ebből a forrásból tíz sír újul majd meg a város különböző temetőiben.

Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke elmondta, a Panteon alapítványtól kapta a lehetőséget a városvédő egyesület arra, hogy felkutassa a felújításra alkalmas sírhelyeket.

– Munkaanyagot készítettem a pályázathoz, majd az alapítvány titkárával, Vándor Évával körbejártuk a köztemetőket – árulta el a városvédő egyesület elnöke. Hozzátette, amikor kiderült, hogy kapnak forrást a felújító munkára, tudták, hogy valami fontos kezdődhet el, és örömmel vették, hogy a leszármazottak, illetve az egyházi temetők is teljes mellszélességgel támogatják az ügyet.

Berthóty István volt az első polgármester

– A Ligeti temetőben nyugszik Berthóty István, aki Békéscsaba első polgármestere volt – mondta el Ugrai Gábor. Hozzátette, Berthóty regnálása alatt indult el Csaba a várossá fejlődés útján: megépült az Árpád fürdő és a városi sporttelep, bővült a kereskedelmi iskola, és megkezdődött a leánylíceum felhúzása. Elmesélte, hogy az égető munkanélküliséget utak építésével és az Élővíz-csatorna szabályozásával enyhítette a polgármester, emellett minden kulturális mozgalomban és a városi sportéletben is részt vállalt, az atlétikai klub alapító elnöke volt.

Szívén viselte a város közügyeit Fábry Károly

Megújul Fábry Károly sírja is, aki az 1800-as években Békés vármegye al-, majd főispánja volt. A városvédők elnöke hozzátette, Fábry írásaiban sokat foglalkozott a város közügyeivel, később történeti tanulmányokban örökítette meg szülőhelye históriáját. Írt a nagy csabai árvízről, és egy helyismereti tanulmánykötet is a nevéhez fűződik. Egész életében igyekezett támogatni a helyi értékeket, képviselte magát a város kulturális, társadalmi eseményein.

Dr. Remenár Elek Csaba híres gyógyítója volt

– Ugyanebben a sírkertben nyugszik dr. Remenár Elek, akit 1907-ben neveztek ki a békéscsabai közkórház igazgatójának és sebész főorvosának – mondta el az egyesület elnöke. Ugrai Gábor azt is elárulta, Remenár ideje alatt jelentősen fejlődött az intézmény, a sebészeti osztály az ország egyik legkorszerűbbje volt. Kitűnő orvos hírében állt, számos új műtéti eljárást vezetett be, és a korszak szokásaitól eltérően női orvost is foglalkoztatott. Ugyan egyik napról a másikra nyugdíjazták, de a háború közbeni szükségállapotok és az orvoshiány miatt ’45 végéig aktívan dolgozott. Ugrai Gábor elárulta, a híres gyógyító nevéhez fűződik a Lepény Pál utcai, majd a Tagányi-villában

működő szükségkórház felállítása.

Testmozgást szorgalmazott Vilim János

– A Kastély utcai temetőben Vilim János evangélikus tanító sírja is megújul – emelte ki Ugrai Gábor. Elmondta, az ország legnagyobb gyülekezete hívta 1842-ben Vilimet Csabára. A „kastélyi iskola” tanítójává választották, ő vezette be elsőként a „testgyakorlatot”, tanítás közben különböző játékokkal biztosította a tanulók részére a szükséges mozgást. Kertészeti alapismereteket is tanított, sőt, méhészkedéssel is foglalkozott.

Reök ötlete, hogy Csaba legyen a megyeszékhely

– Igényesebb külseje lesz Munkácsy Mihály gyámjának, a Bogárházi temetőben nyugvó Reök István emlékhelyének is – árulta el az egyesület elnöke. Reök, mint megtudtuk, a ’48-as forradalom és szabadságharc után érkezett Békéscsabára. Életének nehéz időszaka következett: gyászolta édesapját, testvérét és második kislányát. Felesége elhagyta, nehéz anyagi helyzetbe is került: nem alkalmazták a korábban forradalmi nézetekkel szimpatizáló ügyvédet, sőt, el is tiltották pályájától. Gazdálkodásba kezdett: Gerendáson bérelt földjén főként búzát, kukoricát és dohányt termelt. Később ügyészi feladatokat kapott, és igyekezett felpezsdíteni a helyi kulturális életet. Műkedvelő társulatot alapított, színdarabok előadását szorgalmazta, sokat tett a szarvasi gimnáziumért is. Alapító tagja, elnöke volt a gazdasági egyletnek, nem állt tőle távol az irodalom, s az újságírás sem. Nevéhez köthető a megyeszékhely Csabára való áthelyezésének ötlete is.

A település arculatát formálta Ádám Gusztáv

Ugrai Gábor elmondta, a Vasúti temetőben is több sír várja a rendbehozatalt. Az 1859-es születésű Ádám (Áchim) Gusztáv iskolái elvégzése után vasútépítő és tervezőmérnökként kezdte pályáját, 1892-ben került vissza Csabára, közel negyven évig szolgálta a várost. A városvédő egyesület elnöke hozzáfűzte, Ádám Gusztáv számos műszaki fejlesztés kezdeményezője, sokat tett Csaba mai arculatának megteremtéséért. Középületek létesítése, utcák szabályozása, kutak fúrása fűződik a nevéhez, munkáját dicséri a régi városháza átalakítása, az új Zöldfa vendéglő, a városi közkórház, a munkásotthon, a járásbíróság bővítése és a Munkácsy Mihály Múzeum. Róla még tudni kell, hogy ő tervezte át a Fiume Szálló homlokzatát és földszintjét is.

Novák Dániel egykor nemzetőrként harcolt

– Ugyanitt pihen, közös sírhelyen, Novák Dániel ’48-as honvéd és Ős (Novák) Lajos is – mondta Ugrai Gábor. Hozzátette, előbbi tanítóként került Csabára 1844-ben, a szabadságharc alatt nemzetőrként harcolt. Utóbbi a repülés szerelmese volt. Elmondta, hogy Ős Lajos aviatikával foglalkozó irodalmakat olvasott, repülőgépek szerkezeti leírásait tanulmányozta, ő kísérletezte ki a helikopternek megfelelő monoplánt.

A prototípus motorján kívül valamennyi alkatrész Békéscsabán készült. Megtudtuk, hogy a motorpróbák különböző okok miatt meghiúsultak, a próbálkozásokat később pedig a pénzhiány akadályozta meg. Mindenesetre Thomas Edison az Ős Lajoséhoz hasonló elmélet alapján épített repülőgépet.

Rosenthal Adolf felvirágoztatta a malmot

– Három sír várja a megújulást a Berényi úti temetőben is – árulta el Ugrai Gábor. Elmondta, Rosenthal Adolf 1886-ban lépett be a békéscsabai gőzmalom tulajdonosai közé. A fejlesztések az ország egyik legnagyobb és legmodernebb intézményei közé emelték a malmot, a „Rosenthal-liszt” külföldön fogalommá vált. Rosenthal a közélet terén is élénk tevékenységet fejtett ki: tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a város képviselő-testületének, választmányi tagja az izraelita hitközségnek.

Majd negyven évig tanított Sztraka Károly

– Sztraka Károly 1825-től 38 éven keresztül volt tanító Békéscsabán – tudtuk meg Ugrai Gábortól. Hozzáfűzte, Sztraka alapító tagja volt a békéscsabai Szlovák Olvasó Társaságnak, póttagja a Magyar Nemzeti Múzeumnak, rendes tagja a Magyar Kertészeti és Gazdasági Társaságnak, valamint a Magyar Természettudósok Társaságának. A korabeli memoárok kitűnő festőként, szenvedélyes természetvizsgálóként, ügyes vadászként és gyümölcstermesztőként tartják számon.

Ugrai Gábor elmondta, a sírhelyeket a békéscsabai Kovács János fogja méltó állapotba hozni.

– A műkőkészítőre a sírok csiszolása, betűk festése, oszlopok igazítása, repedések javítása, márványelemek összefogása vár, és pontosan érzi, hogy ez a munka különleges, hisz erkölcsi kötelességünk az őseinkről gondoskodni – emelte ki az elnök. Hozzátette, az egykori híres csabaiak között vannak olyanok, akiknek nincsenek már élő hozzátartozói. Elkötelezett városszépítőként bízik abban, hogy az ügyhöz csatlakoznak később az egyházak, civil szervezetek, esetleg magánemberek is. Terveik szerint a temetők bejáratánál térképpel ellátott információs táblákat is kitesznek, hogy a későbbiek során bárki elhelyezhesse az emlékezés koszorúit, mécseseit. Megtudtuk: a sírtisztításban a városvédő önkéntesek is segítenek. Ugyan a nyughelyek nem a régi pompájukban fognak állni, de reményeik szerint méltó kinézetet kapnak.