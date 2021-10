Hiánypótló sportpálya épült Soványháton

Átadták a mintegy 25 millió forintos fejlesztéssel elkészült kis méretű füves futballpályát, valamint strandröplabda pályát csütörtökön délután, Békés, Párizsnak keresztelt részén, a Soványhát utcában. Az eseményen ötödik-hatodik osztályos diákok tartottak bemutatót, illetve egy felnőtt barátságos mérkőzést is rendeztek.

A két pálya egy pályázati támogatás kapcsán jött létre – fogalmazott köszöntőjében Durkó Albert. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (MPE OCM) misszióvezetője elmondta, a város „párizsi” része nagyon megérdemelte a beruházást, amelynek eredményeként lehetőséget tudnak biztosítani a gyerekeknek és a felnőtteknek, a cigányoknak és a nem cigányoknak a közös sportolásra. – Öröm számomra, hogy az iskolásoktól kezdve az idősebb korosztályok mindenki használhatja az új létesítményt – tette hozzá.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere hangsúlyozta, hiánypótló beruházás valósult meg egy különleges helyszínen. Hozzátette, egyedi volt maga az átadó is, hiszen nem öltönyben és nyakkendőben, hanem sportruházatban avatták fel a fejlesztést, mivel az ünnepség után a pályán a Békés Megyei Polgármesterek Válogatottja és az MPE OCM válogatottja mérte össze az erejét egy barátságos mérkőzés keretében. A polgármester szólt arról, hogy a fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program úgynevezett CLLD pályázatában valósult meg.

– Ezt a programot a helyi civilekből, vállalkozókból és önkormányzati szakemberekből álló akciócsoport koordinálta. Az összesen közel 400 millió forintos projektsorozatban újult meg a teljesség igénye nélkül a kulturális központ több tere vagy jött létre a Szent Lázár Alapítvány közösségi műhelye, illetve számos program, rendezvény is megvalósult. A pálya kialakítása is része volt a projektnek.

Dankó Béla országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségi tagja kiemelte, ismét egy újabb fejlesztést adhattak át Békésen. – Olyan beruházást sikerült megvalósítani, amely fontos a helyi közösségnek, fontos a városnak. A helyi döntéshozók gondolatai alapján olyan városrészre juthatott el a fejlesztés, amely nagyon igényelte a beruházást is – tette hozzá.

Dankó Béla – aki az MLSZ-t is képviselte – elmondta, lényeges, hogy a megye és az ország is egy új sportlétesítménnyel gazdagodhatott. – Fontosnak tartjuk, hogy minél több megfelelő játéktér álljon rendelkezésre, akár a fiataloknak, akár az idősebbeknek – fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy az MLSZ is sokat tesz mindezért Az elmúlt tizenegy évben, mióta az új elnökség elkezdte a munkáját, több mint ezer pályát építettek és közel hatszázat újítottak fel.

Ennek eredményeként újraindíthatták az utánpótlás-nevelő programokat azért, hogy a gyerekek ne csak laptopozzanak, tévézzenek, internetezzenek, hanem sportoljanak is, és így megteremtsék annak alapját, hogy egészséges felnőttek legyenek. – Az említett újraindított programnak köszönhetően napjainkra megduplázódott az igazolt labdarúgók száma, százezerrel több gyermek gyermek futballozik, mint tizenegy évvel ezelőtt. A polgármester-válogatott és az MPE OCM összecsapásán Dankó Béla is pályára lépett, és a meccs az első gólját is ő szerezte a polgármesterek színeiben.