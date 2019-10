Hiába adta ki a vörös kódot a rendőrség

Kiadta a rendőrség a vörös kódot, annyian hunytak el az elmúlt időszakban az utakon. Hatvanan haltak meg közúti balesetben az elmúlt egy hónapban, ilyen magas halálozási számot évtizedek óta nem tapasztaltak – nyilatkozta az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője néhány napja.

Óberling József szerint ez a közlekedésben tapasztalható morál romlására vezethető vissza: a gyalogosok, kerékpárosok és a vezetők egyaránt figyelmetlenebbek, és az átlagsebesség is nő. A rendőrség adatai alapján január elsejétől október 16-ig már 396-an vesztették életüket útjainkon, és csak az elmúlt hét utolsó három napján a rendőrök 169 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. Ebből nyolc követelt emberéletet, 56 súlyos és 105 könnyű sérüléssel végződött.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (OBB) is foglalkozott az elmúlt időszak többtucatnyi súlyos szerencsétlenségével, a jegyzőkönyvek szerint az esetek javarészében súlyos szabályszegés áll a háttérben, de vannak olyan érthetetlen balesetek is, amikor kisebb hiba, szinte véletlen esemény, egy másodpercnyi figyelemkihagyás okozta a tragédiát. Ütöttek el októberben gyalogost zebrán, járdán, útszélén, hol az autós, hol a gyalogos hibájából.

Vasúti átjáróban is négyen haltak meg. A mezőgazdasági járművek is súlyos tragédiák részesei voltak ebben a hónapban, több halálos kimenetelű baleset történt, amelyekben mezőgazdasági gép ütközött autóval, vagy motorral. Ezek közt van az a 47-es főúton Székkutas és Orosháza között történt halálos baleset, melyről hírportálunk is beszámolt nemrégiben. A bizottság szerint a balesetek többsége kivédhető lett volna: vagy szabálykövető magatartással, vagy nagyobb figyelmességgel, vagy jobb vezetői tudással, illetve önkritikusabb úti viselkedéssel.