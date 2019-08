Hetvenéves a kolbászkirály: építési céget, sörözőt vezet Békéscsabán

Kevés olyan ember van Békéscsabán, aki 54 évet egy szakmában – bádogos-tetőfedő – tölt el, és ezenkívül még sok mindennel foglalkozik. Péli István közéjük tartozik, 46 éve kisiparos, cégvezető, és a mai napig aktívan dolgozik. Emellett sportol, kolbászt készít, nem is akármilyet. A most hetvenéves férfi életében szerepet kapott és kap a tanuló, a kisiparos, a vendéglátós, a tulajdonos, a kolbászkirály. Múlt, jelen, jövő, erről beszélgettünk.

Péli István az iskolaéveit befejezve 1966-ban Budapesten folytatta tanulmányait tetőfedő-bádogos szakmában. A középiskola után építőipari technikusi végzettséggel továbbra is Budapesten maradt. A kötelező sorkatonai évek után úgy gondolta, visszatér Békéscsabára, és 1972-ben itt helyezkedett el.

– Mivel hozzászoktam a szabad, kötetlen életvitelhez, úgy gondoltam, hogy önállósítom magam – mesélte. – 1973. január 2-án kiváltottam a kisiparos-igazolványt, Csepregi Károly aláírásával. Ezzel megkezdődött az önálló munka családi házak felújításával, vállalatoknál, intézményeknél szerződések alapján. Úgy gondoltam, az évek óta tartó párkapcsolatomat hivatalossá teszem, így 1973 nyarán megházasodtam.

Az évek alatt szerzett ismeretség, munkájának a minősége, garanciája tette lehetővé, hogy alkalmazottakat foglalkoztasson. 1978-ban Szegeden sikeres mestervizsgát tett mint bádogos-, tetőszigetelő-mester. Ezzel lehetővé vált számára műemlék épületek felújítása, templomok, múzeumok, régi iskolák, kastélyok tetőszigetelése, bádogozása.

– A munkák nagysága eredményezte, hogy bővítsem a vállalkozást – emelte ki. – Így több embernek tudtam munkalehetőséget biztosítani. Régi, dédelgetett álmom volt, hogy egy vendéglátóegységet üzemeltessek. Ez 1994 szep­temberében vált valóra, amikor megnyitottam a Nádas Sörözőt hideg- és melegkonyhával.

Mivel Krisztián fia és Adrienn lánya egyaránt megszerezte a vendéglátói melegkonyhás üzletvezetői képesítést, így lehetőség nyílt a söröző üzemeltetésére. 2000-ben már nemcsak az építőipar és vendéglátás segítette a működést, hanem egy utánfutó-, valamint egy építőpari kölcsönző és egy italdiszkont is.

– Az ismeretség, barátság meghozta a népszerűséget a sörözőnek – hangsúlyozta. A kiváló ételek – köztük vadakból készült finomságok – elkészítése, a vendéglátás szeretete vezetett oda, hogy megszerezte a melegkonyhás üzletvezetői képesítést. A főzés, az ételkészítés szenvedélye a mai napig. Az elégedettség pedig lemérhető azon, hogy a söröző jó hírnevet szerzett.

– Ezt bizonyítja lakodalmak, ballagások lebonyolítása is. A finom ételekhez pedig a sörökön kívül kitűnő borok is kóstolhatók, mivel Péli István a Szent Vincze Borrend Békés Megyei Lovagi Székének is tagja. Vallja, hogy az ételek mellé a jó borok elengedhetetlenek.

– Nem árulok el nagy titkot, hogy kedves barátom, mindenki Benke Laci bácsija sokat segített, tanácsokkal látott el – ecsetelte. – Sokszor főztünk, zsűriztünk együtt különböző versenyeken, disznótoros és kolbászfesztiválokon. Mélyen megérintett, hogy ő már nem adhat tanácsot, nyugodjon békében.

A vendéglátásban végzett kiváló munkájáért, a magyar gasztronómiai kultúra megőrzéséért Péli István kiérdemelte az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Nagy Ezüstkeresztjét. Segítséget kap Ambrus György olimpiai aranyérmes mesterszakácstól, és támogatja a Békés Megyei Culinary Teamet, melynek Ambrus György a menedzsere.

– A vendéglátás elhivatottság, szeretet, az itt eltöltött idő a holnap záloga és a folytatást kéri – mondta. – A vendégek megköszönik a kedvességet, a kiszolgálást, a türelmet. Felszabadultak, és ez mindennél többet jelent.

Ennek a szenvedélynek fontos része a nagy odaadással, szenvedéllyel készített, egész borsos Nádas-kolbász. Több Csabai Kolbászfesztiválon és számos nemzetközi rendezvényen ért el ezzel a termékkel Péli István kimagasló eredményt. Ahogy mondta, ezek az elismerések, díjak bizonyítják a kolbász minőségét.

A Csabai Kolbászfesztiválon a szárazkolbászversenyen kétszeres arany- és bronzérmes, a kolbászgyúró versenyen kétszeres arany- és négyszeres ezüstérmes. Kapott fesztivál- és számtalan különdíjat, országos megmérettetésen második lett. Szárazkolbásszal több város rendezvényén is aranyérmet érdemelt ki.

– Köszönettel tartozom dr. Ambrus Zoltánnak, hogy támogatott, segített a sikerek eléréséhez vezető úton – emelte ki Péli István.

– Ugyancsak megköszönöm Hégely Sándornak azt a támogatást, biztatást, hogy ezt folytatni kell, nem szabad abbahagyni. A kolbászkirályi cím pedig azért esett jól, mert olyan helyen kaptam meg, ahol nagyon sokan készítenek nagyon jó kolbászt. Köszönet illeti a családomat, a barátaimat is, nélkülük ezeket az eredményeket nem értem volna el.

Péli István 2007-ben összevonta a különböző vállalkozásokat, és Gold Rien néven létrehozott egy építőipari céget, melynek tulajdonosa, igazgatója. Hogy az évből azért egy kevés pihenés, szórakozás is kijusson, egy nagyvadas társaság tagjaként vadászik.

– Sokszor elmarad a kiülés a lesre egy régi találkozás, beszélgetés miatt, de szerintem ez többet ér. Vadászni bármikor lehet, nem biztos azonban, hogy még egyszer találkozunk egy-egy jó barátunkkal.

A jelenben az egyik legfontosabb dolog, hogy gyógyszerek nélkül is egészséges.

– Vigyáz rám a család – mondta nevetve. – Jóleső érzés, hogy a barátaim, ismerőseim tisztelnek, kedvelnek, szeretnek, bizalommal fordulnak hozzám, mert tudják, ha lehetőségem van, segítek. Úgy érzem, a kollégáim is tisztelnek, becsülnek, a megrendelők pedig elismerik a munkánkat, ezért működhet eredményesen 46 éve a vállalkozás­.

És ha már évek, 25 esztendeje támogatja a kispályás labdarúgást. Nádas FC néven van egy fiatal csapata, mely az idén Szuper Kupa-győztes lett Békéscsabán.

És hogy mit hoz a jövő? Ki tudja. Édesapja és édesanyja életkora bizalomra ad okot. Ahogy mondta, akinek ilyen csodálatos családja, barátai, ismerősei vannak, csak hálával és köszönettel tartozhat nekik. Igyekszik ebből a szeretetből, tiszteletből nagyon sokat vissza is adni. Ehhez már csak annyit tehet hozzá: jó egészséget és egy szép holnapot mindenkinek!