Hetven fát vágnak ki Körösladányban, de pótolják azokat

Hetvennél is több elöregedett és beteg fát vágnak ki Körösladányban.

Több mint hetven fát kell kivágni a település legforgalmasabb közterületein – tájékoztatott az önkormányzat. Mint kiderült, a legtöbb fát betegség vagy elöregedés miatt kivágásra javasolták a szakértők. A képviselő-testület a megalapozott döntés érdekében azonban elrendelt egy újabb vizsgálatot is, amely során a szemrevételezésen túl, a szakértő már a legmodernebb ultrahangos technológiát bevonva is megvizsgálta a kivágásra javasolt fákat. Ez a módszer is azt az eredményt hozta, amit az első szakértői vélemény.

Mindezek értelmében a képviselő-testület úgy döntött, hogy valamennyi veszélyes fát el kell távolítani a közterületekről, mert csak így biztosítható az érintett területek biztonságos és balesetmentes használata. A fakivágások előreláthatóan november végéig fejeződnek be, és a kivágott fák pótlását 8-10 éves 3-6 méter magas szabadgyökerű facsemeték (tölgy, kőris, japánakác, juhar) telepítésével oldja meg a város. A fák pótlásának tervezett határideje jövő év áprilisának vége.