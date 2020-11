Hétpettyes gondoskodást biztosít az alapítvány Békésben

Hétpettyes gondoskodás címmel valósít meg hét elemből álló pályázati programot a Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért.

Békés megye 75 településéből 38-ban mintegy 160, tizennyolc év alatti cukorbeteg gyermek él, a szervezet a fiatalok és családjaik támogatását tartja legfontosabb céljának.

Kosznáné dr. Pule Ilona, az alapítvány elnöke elmondta, szimbólumuk a hétpettyes katica, és 7 millió forintból megvalósuló, hét programelemből álló projektjük is erről a jelképről kapta a nevét. Kérdésünkre kiemelte, egy jól kezelt diabéteszes gyermek HgA1C vércukorszintje hét alatt van, ezt fejezi ki a hét petty.

A programnak köszönhetően az alapítvány a megye hét pontján szülői kötelék mentorhálózatot hoz létre. Még a veszélyhelyzet előtt, októberben egy nagyszabású szimpóziumot rendeztek Gyulán, amely számos hasznos információval szolgált a résztvevőknek, és higiénés csomagot is átadtak a családoknak.

Az alapítvány több éve nagy hangsúlyt fektet a gyermekek társadalmi esélyegyenlőségére.

Ennek pilléreként a tanévkezdés során anyagi segítséget nyújtottak a gyermekeknek. A Diaboló Tarisznya pedig – országosan egyedülálló módon – a felsőfokú tanulmányokat kezdőket segíti.

Az újonnan felismert diabéteszes gyermekeknek és családjaiknak a diagnózist követő, rendkívül nehéz időszakban a lelki terhek mellett az azonnal felmerülő anyagi terhekkel is szembe kell nézniük. Az alapítvány egyedülálló, speciális segítséget nyújt, a Diaboló PIKK-PAKK-ot. A hazatérés előtt kapják kézhez a családok a hűtőtáskából, digitális konyhamérlegből, számológépből, szóróanyagokból és hipoglikémia hárításához szükséges élelmiszerekből álló ajándékcsomagot.

A Diaboló Hírmondó információval látja el egyrészt a támogatókat és a potenciális támogatókat, másrészt kronológiában összegzi az alapítvány életét, tevékenységét. Az újság alkalmas szóróanyagként is, hiszen a lapban az alapítványi események mellett helyet kapnak a legújabb, diabétesszel kapcsolatos információk is. Szükség van továbbá kisebb terjedelmű, a gyermekdiabétesszel kapcsolatos tájékoztató kiadványokra is. A hetedik pont az alapítványi honlap fejlesztése.