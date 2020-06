Hétfőtől visszatérnek az idősek a klubokba Békésben

Több településen hétfőn indul be az élet az idősklubokban, a szépkorúak a visszajelzések szerint várják a nyitást, hogy ismét találkozhassanak.

Békéscsabán, mind a nyolc klubban – a Deák utcában, a Sarkantyú utcában, a Kazinczy utcában, a Mokry utcában, a Fövenyes utcában, az Orosházi úton, a gerlai Jázmin utcában és a mezőmegyeri Kossuth utcában – hétfőtől ismét a helyszínen vehető igénybe az idősek nappali ellátása. Az előírások szerint azonban egyelőre, július 31-ig egyszerre csak az engedélyezett létszám fele tartózkodhat az intézményekben – ismertette Szarvas Péter polgármester.

Hangsúlyozta: az intézményekben továbbra is fokozottan odafigyelnek a higiéniai szabályok betartására, valamint a fertőtlenítésre. Az idősklubokban a szépkorúak védelme érdekében mind az ellátottaknak, mind a gondozóknak kötelező lesz a maszk viselése.

A szakemberek az elmúlt napokban, így pénteken is több körben egyeztettek az idősklubok újbóli megnyitásának feltételeiről. Felmérték többek között azt, kik azok, akik a régi, megszokott formában kérik a szolgáltatást, az idősklubokban, és kik azok, akik egyelőre maradnak otthon. A visszajelzések szerint egyébként az idősek már nagyon várták azt, hogy visszatérhessenek, hogy a megszokott környezetben, társaságban legyenek. A szakemberek remélik, az ellátottak mentális állapota is javul azzal, hogy minden a korábbi rutinnak megfelelően zajlik majd.

Egyébként a veszélyhelyzet ideje alatt – amikor az intézmények zárva tartottak – sem maradtak ellátás nélkül az idősek. Azoknak, akik igényelték, házhoz vitték a klubokban elérhető szolgáltatást, többek között befizették a csekkeket, bevásároltak, ügyeket intéztek.

Nagyszénáson is megnyit hétfőtől az idősek klubja. Nagy Attiláné intézményvezető elmondta: a zárva tartás ideje alatt is foglalkoztak a klubtagokkal és a hozzájuk forduló idősekkel. Bevásároltak, gyógyszert írattak és váltottak ki számukra. Telefonon és a közösségi média segítségével tartották a kapcsolatot velük, amire szerinte szükség is volt, mert az egyedüllét, a bezártság megnehezítette az elmúlt időszakot. A klubvezetővel, Pető Mihálynéval összeállították a jövőbeni programokat, igyekeznek sok szabadtéri alkalmat hirdetni: sétálnak, zumbáznak, egy kirándulás is körvonalazódik.

Orosházán, az Egységes Szociális Központ időseket, fogyatékos személyeket, pszichiátriai és szenvedélybeteget ellátó klubjai hétfőtől nyitnak ki újra. Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető elmondta, bár a veszélyhelyzet megszűnt, bizonyos szabályokat, átmeneti rendelkezéseket be kell tartani. A klubokban egyidejűleg a működési engedélyben szereplő ellátottak fele tartózkodhat. Kiemelte: a központ minden – a járvány megelőzésével kapcsolatos – előírást, útmutatót betartott, az intézmény egyik telephelyén sem volt ellátottakat, illetve dolgozókat érintő megbetegedés.

Sarkadon, a Református Szociális Gondozási Központ által működtetett idősek klubja hétfőn nyit ki ismét, amit a visszajelzések alapján az ellátottak nagyon várnak – ismertette Netyéné Bajkán Viola intézményvezető. Hozzátette, 61 az engedélyezett létszám, és programoktól függ, hogy mikor mennyien veszik igénybe a nappali ellátást. Most, július 31-ig az előírások szerint mindössze harmincan térhetnek be az intézménybe, amelynek mindkét bejáratánál elhelyeznek kézfertőtlenítőket. Náluk nem kell maszkot viselniük az időseknek.