Heteken belül nyit a csabai tanuszoda

A tervek és a szerződés szerint augusztus 30-ig fejezi be a kivitelező cég, a békéscsabai Galéria Invest Kft. a Szigligeti utcai tanuszoda korszerűsítését. A beruházás közel 100 millió forintot tesz ki. A polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályán elmondták, a munkálatok hamarosan véget érnek, a kivitelező az előírt feladatok közel 90 százalékával végzett.

Csóti Tibor, a cég szakembere elmondta, az épületet energetikailag is fejlesztették. A homlokzaton 16 centiméter vastagságban hőszigetelték a falakat, modern nyílászárókat építettek be. Teljes felújításon esett át 380 négyzetméteren a tetőszerkezeti rétegrend, új bitumenes fedést kapott az épület, az uszodatér pedig új belső falambériát.

Csak a fából készült többrétegű ragasztott tartógerendák maradtak az eredetiek, természetesen felújítva. Teljesen lecserélték a padlószerkezeti rétegrendet is, padlófűtést alakítottak ki.

Az építésvezető hozzátette, vadonatúj vízgépészeti technológiát építettek ki, homokszűrőkkel, csapokkal, szivattyúkkal, nyomásmérőkkel. Fontos volt, hogy a szellőztetőrendszert szintén megújítsák, több millió forintos berendezéseket telepítettek. Ezek esetében apróbb munkák, beállítások vannak hátra, valamint a próbaüzem.

Csóti Tibor részletezte: az uszodatérben faszerkezetű ülőpadok kapnak helyet a medence mellett. A medencetest fóliaburkolása rövidesen megkezdődik, amint a szükséges javításokkal végeznek. A belsőkkel párhuzamosan külső befejező munkák ugyancsak várhatók. Az épületrész ezt követően kap színt, illetve a környezetét is rendezik.

A stratégiai-fejlesztési osztályon elmondták, a próbaüzemet és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, előreláthatólag szeptember elején nyithat a korszerűsített létesítmény. A Szigligeti utcai tanuszodában nem csak az önkormányzati óvodák gyermekei csobbanhatnak, hiszen a felújítási munkák konzorciumi partnere, a Békéscsabai Előre Úszó Klub is használhatja azt.

A városi közgyűlés legutóbbi ülésén döntött arról, hogy elindulhat a Szigligeti utcai óvoda felújítása is a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. Az önkormányzat saját erőt is vállalt azért, hogy megvalósulhasson a több mint 90 millió forintos beruházás. A munkaterületet rövidesen átadják a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelező cégnek.

– Az óvodai épület energetikai korszerűsítése során szigetelnek, külső nyílászárókat, ajtókat és ablakokat cserélnek, a központi fűtésrendszert ugyancsak megújítják, napelemes rendszert telepítenek, továbbá akadálymentesítenek – sorolta dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, hozzátéve, a kivitelezőnek 400 napon belül kell végeznie a munkálatokkal.

Az óvodában is csökkennek a fenntartási költségek

– A munkaterületet az óvodával egyeztetett módon kapja meg a kivitelező, a szakaszos átadással megoldható, hogy az intézményt ne kelljen – még ideiglenesen sem – bezárni – mondta dr. Sódar Anita. A kivitelezési munkák megkezdéséhez teljes munkaterületet biztosítanak augusztus 20-ig. Augusztus 21. után az óvoda működésének biztosítása mellett szakaszosan köteles dolgozni a rendelkezésére álló területen a vállalkozó. A gyermekek számára biztonságos, zárt, hézagmentes ideiglenes kerítést kell telepítenie, hogy lehatárolja a munkaterületet.

Királyné Egri Mónika, a Szigligeti utcai óvoda vezetője elmondta, örömteli, hogy a tanuszoda mellett az intézmény is megújulhat. A fejlesztések révén a gyerekek, a szülők, a dolgozók komfortérzete nő, miközben a korszerűsítések eredményeként csökkennek a fenntartási költségek. Az óvoda az 1970-es években épült, jelentős felújításon azóta nem esett át, így a beruházás révén most újra üde színfoltja lehet a belvárosnak az intézmény, ami hat csoporttal és 150 gyermekkel működik. A fejlesztés azt is elősegítheti, hogy zölddé váljanak.