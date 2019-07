Heteken belül indul a szőlő szüretelése Békéscsabán

Néhány héten belül kezdik szüretelni Békéscsabán, a Kenderföldeken található önkormányzati szőlő- és gyümölcsültetvényben a csabagyöngyét. A megtermelt javak többségét egy Békés megyei bolthálózat veszi meg a tervek szerint, de várhatóan gyermekek és szociális ellátottak ugyancsak kapnak a szőlőből és más gyümölcsökből. A kedvezőtlen időjárás miatt idén nem számítanak olyan minőségű és mennyiségű termésre, mint tavaly.

A Kenderföldeken, egy kéthektáros területen található a városi tulajdonban és jelenleg a városfejlesztési nonprofit kft. üzemeltetésében lévő szőlő- és gyümölcsültetvény. Ez egy hektáron bor-, fél hektáron pedig csemegeszőlőt, azaz 6500 szőlőtőkét; valamint fél hektáron gyümölcsöst – több mint száz fát: kajszibarackot és szilvát – jelent. A korábbi években táborozó és rászoruló gyermekek, szociális ellátottak is kaptak a megtermelt javakból, de tavaly például a szőlő jelentős részét egy Békés megyei bolthálózat vásárolta meg, a gyümölcsöket ugyancsak kereskedőknek értékesítették.

Vass Csaba, a városfejlesztési cég projektmenedzsere elmondta, várhatóan idén nem lesz olyan minőségű és mennyiségű termés, mint az előző esztendőkben. Ennek oka, hogy egy május végi jégeső komoly károkat okozott az ültetvényben, illetve a hol rendkívül csapadékos, hol rendkívül meleg idő csupán a betegségeknek kedvezett, de a szőlőnek és a gyümölcsöknek nem. Nem véletlen, hogy idén már annyiszor kellett permetezni, mint korábban egy év alatt összesen.

Hozzátette, a tervek szerint ismét szerződést kötnek azzal a megyei bolthálózattal, amellyel az előző években is tették, így a termés jelentős részét értékesítik, de várhatóan jut a gyermekélelmezési és a szociális intézményeknek is. A kajszibarackot úgy elverte a jég, hogy azt csak cefreként lehet eladni, a szilva viszont remek lesz. Amíg volt, hogy a csabagyöngyéből pálinkát készítettek, most egy vállalkozóval arról tárgyalnak, hogy idén bort csinálnak belőle.

Az ültetvényen nemcsak csabagyöngye található – amivel Stark Adolf munkásságának kívántak emléket állítani és helyi hagyományokat ápolni –, hanem több más fajta is, a rajnai rizlingtől az eszteren és a nérón keresztül az Irsai Olivérig. A csabagyöngyét pár héten belül, tehát július végén, augusztus elején lehet szüretelni; majd nyár végéig, ősz elejéig folyamatosan érik a többi fajta.

Vass Csaba beszélt arról, hogy a kedvezőtlen időjárás mellett bűncselekmények is nehezítik az ültetvényen folyó munkát. Több helyen és több alkalommal megrongálták a kerítést, voltak lopások is, melyek miatt feljelentést tesznek, és a szüret időszakában őrzik majd a területet.

A városi közgyűlés legutóbbi ülésén is témával szolgált a szőlő- és gyümölcsültetvény. Jelenleg közfoglalkoztatottak dolgoznak a területen, és problémát jelent, hogy nincs elég képzett ember a munkára, több munkára külső vállalkozót kell bevonni, valamint a termés teljes mennyiségét nem képesek értékesíteni. A grémium ezért úgy döntött, hogy egy vállalkozónak átadnák az ültetvény üzemeltetését, ennek érdekében hamarosan pályázatot írnak ki.