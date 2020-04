Herczeg Tamás: bizakodhatunk, de ne bízzuk el magunkat! Herczeg Tamás országgyűlési képviselő szerint némi bizakodásra, de semmiképp nem elbizakodottságra adhat okot, hogy Békés megye az ország legkevésbé fertőzött megyéi közé tartozik.

„A járási, de legalább megyei szintű koronavírus fertőzöttségi adatok nyilvános kezelését az elmúlt héten én magam is írásban kértem az adatok kezelőjétől” – írta közösségi oldalán Herczeg Tamás.

„Ma reggel közölt először adatokat az Operatív Törzs a koronavírussal fertőzöttek területi eloszlásáról. Bár dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a valósághoz hűen folyamatosan hangsúlyozza, hogy a vírus az ország egész területén jelen van, s azt bárki bárhol elkaphatja, mégis némi bizakodásra (de semmiképp nem elbizakodottságra) adhat okot, hogy Békés megye az ország legkevésbé fertőzött megyéi közé tartozik.

A mai napig három laboratóriumi leletekkel igazolt megbetegedést regisztráltak Békés megyében. Közülük jelenleg senki nincs (és nem volt) életveszélyes állapotban. Az szintén jó hír, hogy nyolc napja nem volt olyan alacsony az újonnan regisztrált koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon, mint ma.

Ugyanakkor abban is biztosak lehetünk, hogy a ténylegesen megfertőződöttek száma magasan több, bőven sokszorosa a regisztrált betegekének, és ez nyilvánvalóan igaz Békés megyére is. Ahhoz, hogy továbbra is „laposan tartsuk” a vírus terjedésének görbéjét, szükség van a kijárási korlátozás szabályainak és minden óvintézkedésnek a betartására. A betegséget itthon, Békés megyében is bárki elkaphatja. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!” – írta Békéscsaba országgyűlési képviselője.