Helytörténeti ismereteinket is erősíti a könyvtár enciklopédiája

Ahogy arról korábban beszámoltunk, már négymillióan megtekintették a Békés Megyei Könyvtár online adatbázisát. A folyamatosan bővülő, BékésWiki névre keresztelt enciklopédia helytörténettel, helyismerettel kapcsolatos szócikkeket sorakoztat fel. Rakonczás Szilvia, a békéscsabai könyvtár igazgatója mutatta be a lexikon történetét, működését.

A BékésWiki létrehozásának ötlete még 2006-ban merült fel. A munkálatok akkor gyorsultak fel igazán, amikor egy 2011-es pályázat során, egy online vetélkedő keretein belül megszülettek az első szócikkek.

Rakonczás Szilvia hírportálunk kérdésére elmondta, hogy a BékésWiki gyakorlatilag azokat az ismereteket foglalja össze, amelyek Békés megyében fontosak, de lehet, hogy máshol nem találhatóak meg.

– Olyan ez az adatbázis, mint egy enciklopédia, egy lexikon. Békés megyével, Békéscsabával kapcsolatos, nagyon fontos – elsősorban – írásokat, képeket, valamint filmeket tartalmaz. Aki felkeresi, az internetes felületen megtalálhatja Békés megyében élő, vagy innen elszármazott, számunkra fontos emberek életrajzát, munkásságának leírását. Épületek, intézmények, különböző szervezetek, sportcsapatok története, illetve azok működése is felkerül a szócikkek közé. Itt felsorakozik minden, ami helyismerettel, helytörténettel kapcsolatos – részletezte.

A BékésWiki bárki számára ingyenesen elérhető a könyvtár honlapjáról. Az enciklopédiát böngészve rábukkanhatunk a legfrissebb évfordulókra is, például arra, hogy 160 éve vette fel a békéscsabai liget Széchenyi István nevét.

Rakonczás Szilvia a liget aloldalán keresztül mutatta be a lexikon működését. – A békéscsabai liget szócikkre rákeresve lehet látni, hogy a keresett fogalomról elérhető némi leírás, valamint pár kép is. Linkeken keresztül lehet továbblépni többek között honlapokra, országos adatbázisba, elektronikusan elérhető könyvekhez. Ez egy nagyon rövid összefoglaló, a legfontosabb adatokat mutatja meg egy-egy szócikk, főként adatszerű ismertetésként. A liget esetében még a helyszínen megtalálható fafajták is fel vannak tüntetve – magyarázta.

Mint megtudtuk, arra jó ez a nagyon rövid, lexikonszerű összefoglalás, hogy a legfontosabb adatokat adja meg, és továbblépési lehetőséget kínáljon. Így az is jól jár, aki részletesebben el akar mélyülni egy-egy témában.

Az intézményvezető elárulta, hogy a BékésWiki szerkesztése több embert igénylő munka. – Az utóbbi három év az, amelyikre azt tudom mondani, hogy most már intenzívebben zajlik, mivel van munkatárs is, aki egy kicsit jobban tud vele foglalkozni. Nincs rá külön emberünk, mindenki foglalkozik kicsit mindennel, de van olyan kollégánk, akinek felelősségei között kiemelt szerepet kap az enciklopédia.

Megújult a honlapjuk is A közelmúltban megújult a Békés Megyei Könyvtár honlapja is. Rakonczás Szilvia elmondta, hogy a felületen még dolgoznak, folyamatosan frissül, bővül, de a főbb funkciók már elérhetőek. Az oldal könnyeben áttekinthető, gyorsabb, illetve Békéscsaba, valamint a megye életében fontosabb hírek is elérhetőek látogatói számára.

