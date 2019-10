Helyt álltak Gyomaendrődön a veszélyes helyzetekben a katasztrófavédők

A megyei mentőcsoportok részére szervezett törzsvezetési és terepgyakorlatot a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szombaton, Gyomaendrődön. A gyakorlatelemek között szerepelt személymentés romos épületből, eltűnt emberek utáni kutatás nyomkövető kutyával, valamint víz és viharkár elhárítási feladatok.

A gyakorlat több helyszínen zajlott, amelyek közül az egyik a nagylaposi Vasút sor utcában várta az önkénteseket. Mint a feladat ismertetésből kiderült, az adott utca egyik önkormányzati tulajdonú épületében, egy villámcsapás következtében, súlyos károk keletkeztek: az épületre nagyméretű fa dőlt, a tető és a födém súlyosan megsérült. Az épületben egyedül lakó albérlőre pedig ráomlott az épület födémszerkezete. A feladat leírása szerint az összedőlt házban tartózkodó személlyel nem tudtak a mentést végző önkéntesek kommunikálni, a mentést pedig nehezítette, hogy az ott lakó, a leomló épületszerkezetek alá szorult.

A mentést, és a kárelhárítást a kivezényelt mentőalakulatok el is kezdték, és a munkafolyamat végén az egykori, valóban romos állapotú megdőlt falú házat teljesen el is bontották, megszüntetve így, egy esetleges valódi vészhelyzetet is.

Egy másik gyakorlat helyszínén a gyomaendrődi Polányi utca és a Szarvasi út kereszteződésénél lévő másodrendű körtöltésnél vízkár-elhárítási feladatokat hajtottak végre. A feladat leírása szerint a város térségében az eddig mért korábbi 1970-es legnagyobb vízállást megközelítő méretű árhullám vonult le a Hármas-Körös folyón, mellyel egy időben egy ciklon hatására, viharos északi szél érte el a térséget. Ennek következtében a bal parti töltésen a keresztirányú hullámzás miatt töltésmagasítást, valamint vízoldali fóliázást, bordás megtámasztást, és ellennyomó medenceépítést kellett végrehajtaniuk a szakembereknek.

Haskó György, tűzoltó alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, lapunk kérdésére elmondta, hat Békés megyei járási mentőcsoport tesz minősítést a kialakított országos sztenderdek alapján. A gyakorlaton a Gyulai-, a Körös-Kondor-, a Pelikán-, a Sárrét-, a Titán- és a Vidra, valamint mellettük a Dél-Békés- és a Körös mentőcsoportok tagjai képviseltették magukat. Több mint száz, többnyire speciális szaktudással rendelkező önkéntes hajtotta végre a kijelölt feladatokat.

Haskó György hangsúlyozta, a mentőcsoportok által biztosított feladatellátás nem folyamatos, de minden percben igénybe vehető. Elmondása szerint ugyanis a mentőszervezetek olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek vagy speciálisak, és a hivatásosaknak nincsenek meg, vagy pedig olyan kiterjedt az adott kárterület, ahová nem tud minden pillanatban eljutni hivatásos egység. Ezekben a helyzetekben pedig nagy segítség a hivatásosok számára a mentőcsoportok által biztosított támogatás.