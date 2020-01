Helyi fúvószenész-generációk szórakoztatták a közönséget

Fergeteges szilveszteri koncerttel tett pontot a 2019-es jubileumi év végére az Orosházi Fúvószenekar. Mint fogalmaztak, az egész évük remekül sikeredett, a december végi, szintén juileumi hangverseny volt ennek a megkoronázása. De lássuk, mi fért bele a 90 éves fennállását ünneplő zenekarnak az életébe!

Hajdan tűzoltózenekarként alapították 1929-ben, ennek 90 éve. Erről a kerek számról szólt a 2019-es év. A decemberi volt a 30. óévet búcsúztató szilveszteri hangverseny. Az elsőt 1989-ben szervezték meg, azóta jeles társasági esemény és nagyon várt alkalom ez a város kulturális életében. Volt olyan esztendő a 2000-es években, amikor rekord mennyiségű jegyet, 1200 darabot vásároltak az érdeklődők. A várakozás ezúttal is nagy volt, ezért esett a választás ismét a sportcsarnokra – tudta meg hírportálunk.

Most 45 zenész szórakoztatta az Eötvös Sportcsarnok közönségét, a közel 900 nézőt. Debreczeni Márk karmester immáron a zenekar kilencedik karmestere a 90 év alatt. A zenei csemegék (könnyűzene, filmzenék, történelmi indulók, operettrészletek), az orosházi mazsorettesek és a testvértelepülés, Zomba táncosai mellett ezúttal a legnagyobb elismerést, a hosszas vastapsot az Edda Művek dalainak fúvós átirata jelentette.

A jubileum alkalmából visszaidézték a 90 év történetét, hangsúlyozva a több mint 50 évig tartó tűzoltózenekari múltat. Az orosházi tűzoltóktól pedig egy 1930-as évekbeli, a tűzoltók által használt mentési eszközt, egy baltát kapott ajándékba a zenekar, amit valószínüleg az akkori zenészek is használtak, ha épp nem fújtak, hanem mentettek. Immár hagyomány, hogy köszöntik a zenekaros babákat: 2019-ben három apróság érkezett a zenészek családjaiba. Egyébként tendencia, hogy a fiatal zenészek „kirepülnek” az iskolai tanulmányaikkal és a családalapítással töltött évekre, majd visszatérve ismét előveszik a hangszert és csatlakoznak a csapathoz. Így volt ez most is: a felhívásra, hogy zenéljenek a koncerten, ezúttal hatan éltek közülük. Generációk örömzenéjének is részeseivé vált a közönség: Farkas Mihály 1958-ban csatlakozott, de fia és unokája szintén a zenekarban zenélt a szilveszteri koncerten.

Újrahasznosított műanyagból készült jubileumi fesztiválpoharat gyártattak a zenészek. A 90 éves évfordulóra készített poharakból sokan vásároltak.

– Mi pedig indítottunk egy közösségi akciót: ha valaki lefotózza magát a pohárral és elküldi nekünk a képet, kitesszük a zenekar közösségi oldalára. Az akció minden várakozásunkat felülmúlta – tájékoztatott Melega Krisztián, az egyik ötletgazda. – A fesztiválpohár járt már a Magas-Tátrában, Ausztriában, Erdélyben, Lengyelországban, Horvátországban, Svédországban, Hollandiában, de megfordult már szülőszobán, a Puskás Arénában, nem mellesleg pedig kontinenseket is átszelve felbukkant Japánban és San Franciscóban is. A legtávolabbi hely pedig, ahova eddig eljutott, az a pingvinek földje, az Antarktisz, tőlünk 12 ezer 500 kilométerre.

A zenészek 2020-ban új pohárdizájnt terveznek. És már készülnek a januári batyus bálra a német nemzetiségi önkormányzattal karöltve.