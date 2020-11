Helyére került a karácsonyfa Eleken

Egy körülbelül tíz méter magas ezüstfenyő lesz idén a város karácsonyfája – adta hírül Szelezsán György. A polgármester elmondta, ezúttal is számos felajánlás érkezett, és végül a Polgár család örökzöldjére esett a választás. Míg Iván Mária és családja, valamint Liszkainé Kráder Mária és családja által felajánlott fenyőket dekorációs célokra használja fel a város.

– Az egész család számára öröm, hogy a nálunk nevelődött fenyő pompázik majd a főtéren. Különösen megtisztelő azok után, hogy az utóbbi néhány évben szebbnél szebb örökzöldeket sikerült kiválasztani, a tavalyi pedig egyenesen meseszép volt. Csodálatos látvány az eleki főtér karácsonykor: a feldíszített fa, a díszkivilágítás mind emeli az ünnep fényét, bensőséges hangulatát – fogalmazott Polgár Tamás, az idei fenyő felajánlója.

Mint megtudtuk, a tavalyi városi karácsonyfa nagy sikert aratott az elekiek körében az újszerű díszítéssel, így magas a mérce. – Idén is igyekszünk új elemekkel változatossá és izgalmassá tenni az ünnepi arculatot. Ennek a varázslatos hangulatnak a megteremtésén nagyon sokan ügyköznek a városban. A Városüzemeltetés dolgozói már most is lelkesen készülnek, terveznek, szerveznek, hogy ragyogó karácsonyi városképpel járuljanak hozzá az elekiek adventjéhez, hangulatos ünnepváró sétákhoz – árulta el Szelezsán György.

Mokán László, a város kertésze szerint is minden közreműködő szívügyének tekinti az ezzel járó feladatot, legyen szó díszvilágításról, a városi karácsonyfáról vagy éppen az adventi koszorúról.