Házhoz viszik a szenet a rászorulóknak Köröstarcsán

Több mint ötszáz mázsa szenet osztanak ki ezekben a napokban Köröstarcsán hatvanhét rászoruló családnak. Az érintettek számára óriási segítséget jelent a tüzelő, mert ezekben a hónapokban problémásabban tudnák kigazdálkodni a fűtést és a közüzemi díjakat egyszerre. A településen azokra is figyelnek, akik nehezebben kérnek támogatást.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A barnaszenet a köröstarcsai házi brigád tagjai vitték, illetve viszik házhoz hétfőn és kedden a helyi telepükről. Az önkormányzat egyébként pályázati támogatásból és saját forrásból szerezte be a tüzelőt.

– Nekünk óriási segítség, hogy kaphatunk a tüzelőből – mondta lapunknak Gulyás Brigitta. – Négyen élünk egy háztartásban, bizony fejtörést okozna, hogy a támogatás nélkül hogyan gazdálkodnánk ki mindent. A tél mindig bonyolultabb, ilyenkor nehezebb a közüzemi számlákat és a fűtést is fizetni. Valahogy menne, de azért ez így nagy könnyebbség. Különösen, mert decemberben már fát is kaptunk az önkormányzattól.

Lipcsei Zoltán polgármester és Zolnai Éva, a házi brigád vezetője hírportálunknak elmondta,

az 533 mázsa barnaszénből összesen hatvanhét rászoruló család részesül, egy-egy háztartás 7,75 mázsa tüzelőt kap, harmincegy-harmincegy zsákban elosztva.

Ezt a legtöbben körülbelül néhány héten belül felhasználják. Az önkormányzat ugyanakkor nem csak ilyen módon segít. A település fát is beszerzett saját forrásból, a rászoruló családok decemberben és februárban egy-egy erdei köbmétert kapnak ebből a tüzelőből. A tél legnehezebb időszakát így ki tudják húzni.

– Természetesen egyébként is folyamatosan figyelünk a nehéz helyzetben élő emberekre – fogalmazott Lipcsei Zoltán. – Aki hirtelen kerül bajba, például elveszítette a munkáját, annak eseti segítséget tudunk adni, illetve természetesen nálunk is elérhető a gáztámogatás, hiszen nem mindenki tudja használni a szenet vagy a fát.

A polgármester hangsúlyozta, náluk elsősorban az a jellemző, hogy természetbeni segítséget adnak, hiszen ily módon biztosabban célba ér a támogatás. Hogy száz százalékig így legyen, a házi brigád házhoz is szállítja a tüzelőt.

– A támogatottak között sok a nyugdíjas, és többeknek nincsen autójuk. Nem elvárható, hogy kerékpáron tologassák a szenet vagy benzinre is költsenek – mondta el ezzel kapcsolatos kérdésünkre a polgármester. – Régebben, házhoz szállítás nélkül az is megtörtént egy-egy alkalommal, hogy a segítség másutt landolt. Ezt is szeretnénk elkerülni. A segíteni akarás és realitás egyaránt azt diktálja, hogy házhoz vigyük a tüzelőt. Az érintettek is jól fogadják mindezt.