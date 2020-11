Házhoz viszi az előadást a csabai színház

A veszélyhelyzet alatt sem maradnak színházi élmény nélkül a nézők – ígérte Seregi Zoltán a csütörtöki sajtótájékoztatón. A teátrum igazgatója elmondta, a társulat online előadásokkal szeretné segíteni a közönség és a kultúra találkozását.

– A kormány korlátozó rendelkezései értelmében a Békéscsabai Jókai Színház zárva tart, ezért úgy döntöttünk, – folytatva korábbi kezdeményezésünket – házhoz visszük a színházat.

Így bárki saját papucsában a foteljéből, élőben nézheti előadásainkat. Elsőként a zárás előtt nagy sikerrel bemutatott Hotel Mimóza című vígjátékot próbáljuk meg lejuttatni interneten keresztül a közönséghez. Úgy hiszem, az online közvetítés lehetővé teszi, hogy azok a nézők is megtekinthessék ezeket az előadásokat, akik korábban a távolság miatt nem tehették ezt meg, egyúttal szeretnénk a technikát bátran használó, fiatal korosztályt is megszólítani – ismertette Seregi Zoltán.

Mint megtudtuk, az előadások december 4-én (pénteken), 9-én (szerdán) és 14-én (hétfőn) 20 órától kezdődnek majd, amelyekre közvetlenül lehet belépőt váltani a jegy.hu oldalon. Családi jeggyel többedmagunkkal nézhetjük meg a darabot, támogatói jegy megvásárlásával pedig támogatni is tudjuk a teátrumot.

– Bérlettel vagy a korábban már megvásárolt jeggyel rendelkező nézőinket emailben fogjuk keresni, eljuttatunk egy kupont hozzájuk, amelyet a jegy.hu oldalon az általuk választott napra válthatnak be. Azok a bérletes vagy már megváltott jeggyel rendelkező nézőink pedig, akik esetleg idegenkednek az online előadásoktól, vagy nem áll rendelkezésükre a megfelelő technikai háttér, a járványhelyzet enyhülte után, színházi előadáson tekinthetik meg a darabot – tájékoztatott az igazgató.

Egyúttal elárulta, bár a színház zárva van, a társulat tovább dolgozik, hamarosan megkezdődnek a Családi ágy című kétszemélyes darab próbái, Bartus Gyula és Fehér Tímea főszereplésével, illetve a Trianon című rockopera próbái is elindulnak.

– A Pezsgős vacsora című vígjáték és a Viktória című operett pedig eljutott a főpróbáig, vagyis egy hét színpadi próba után be lehet mutatni őket. Tehát, most is, –akárcsak tavasszal – úgy készülünk, ahogy felszáll a füst, kitűzzük az előadások új dátumát – emelte ki Seregi Zoltán.