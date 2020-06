Házhoz ment az iskolavezetés Csanádapácán

Csanádapácán is első volt a biztonság a ballagásokon. Az iskolavezetés személyesen látogatott el a végzős tanulók otthonába.

Csanádapácán nem hétköznapi módon ballagtak a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola két végzős osztályának a diákjai szombaton. Az épület üres, no meg a létszámkorlátozások, a távolságtartás miatt is úgy gondolta az iskolavezetés, nem ott, hanem az érintett harminc gyermek családjaihoz maguk csengetnek be, így téve minden hozzátartozó (szülő, nagyszülő, testvér, no és a szomszédok) számára elérhetővé az élményt.

Szombaton reggel, előre meghirdetett útvonalon elindult az iskolavezetés Mégis elballagtunk felirattal és lufikkal feldíszített autóval (Kesjár Jánosné igazgató, helyettese Véróné Erzsiák Beáta) és a két ballagó osztályfőnök (Kutasi Józsefné és Bohusné Tóth Valéria). Házról házra haladva eljutottak minden diákjukhoz, hogy átadják a tarisznyát, a jutalmat és megköszönjék az aktív szülők munkáját. Gábortelepen is jártak, ahol két ballagó diákjuk lakik.

Az iskola közösségi-oldalán meghirdették e különleges ceremóniát és arra biztatták az embereket, legyenek ennek részesei, legyenek ott az utcákban, ahol ballagó gyermek él és köszöntsék tapssal. Az iskola Facebook-oldalán pedig volt élő közvetítés. Készült videófelvétel, amit később megkapnak a ballagók.