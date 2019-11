Hazatért Békéscsabára több Munkácsy-kép

Speciális, 25 tonnás műtárgyszállító kamionnal hoztak csütörtök délután a békéscsabai múzeumba hat Munkácsy-festményt Budapestről, a Magyar Nemzeti Galériából. Azért kellett ekkora jármű, mert a Siratóasszonyok a keresztfánál című Munkácsy-kép hat méter magas, tizenhat négyzetméteres. A biztonságos megérkezést, bepakolást a városi kapitányság rendőrei felügyelték.

A Krisztus a keresztfán, az Újoncozás, a Mély út, a Női arckép és a Krisztus Pilátus előtt színvázlat a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona, de már sajátjuknak is érezték a csabaiak, ugyanis a festőfejedelemről elnevezett városi intézmény állandó kiállításán láthatta ezeket a közönség. Egészen a 2017–18-as múzeumrekonstrukcióig, mely által a Modern Városok Programjának köszönhetően új állandó tárlatok nyílhattak meg idén a néprajzitól a történetiig. A múzeum új, állandó Munkácsy-tárlatának kialakítására a Kubinyi Program pályázatán két lépcsőben nyert pénzt az intézmény.

– Amíg zajlottak a felújítási munkálatok, a Magyar Nemzeti Galériába vitték el restaurálásra az említett festményeket – hangsúlyozta Ando György múzeumigazgató.

– Intézményünk koronaékszere lesz továbbra is az új állandó Munkácsy-kiállítás, a jövő év elején már a Múzsák Termében. Ide kerülnek a most helyreállított Munkácsy-képek is a sajátjaink mellett. Óriási értékről van szó, ezért is köszönjük dr. Bede Sándor ezredesnek, Békéscsaba rendőrkapitányának, hogy rendőri felügyeletet, fegyveres őrzést biztosított kollégái révén.

Egy hatodik alkotás is szerepelt a műtárgyak között, mégpedig a Siratóasszonyok a keresztfánál című festmény. Ennek az értékét 500 millió forintra becsülik. Ando György kiemelte, a csabai és a szlovákiai, tőketerebesi múzeum között több évtizedes az együttműködés. Gróf Andrássy Gyula egykori miniszterelnök hagyományát pedig mindkét városban őrzik, ápolják. A tőketerebesi Andrássy-kastély mauzóleumában helyezték végső nyugalomra az egykori kormányfőt, Békéscsabán utcát, gimnáziumot is elneveztek róla.

És hogy a Munkácsy-kép miként kapcsolódik a két városhoz? Andrássy Gyula özvegye rendelte meg Munkácsytól, férje jó barátjától a festményt. A képet 1920 körül a család átszállította Budapestre. Az Andrássy-mauzóleum boltíve a festmény 20. század eleji elkerülése óta üres volt, ezért 2014-ben a Munkácsy-alkotás keretezett digitális másolatát ajándékozta Békéscsaba városa és a múzeum a testvérintézménynek.