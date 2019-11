Több tonna gyógy- és fűszernövényt dolgoznak fel a telephelyen

A családi vállalkozást 1996-ban két testvér, Patkós Tibor és Patkós Kálmán alapította Tiszaföldváron. 2005-ben felszámolásból vásárolták meg a dévaványai üzemüket, mellyel a társaság megkétszerezte kapacitását. Így egy évben akár 2000 tonna árut – ebben benne vannak a magvak is, úgy mint mustármag, máriatövismag, édeskömény – mozgatnak meg, amely tekintve a növények pehelysúlyát, ebben az iparágban óriási tételt jelent.

A dévaványai egyhektáros üzemben Patkós Tibor vezet körbe bennünket, ahol a szezonnak megfelelően többek között a vadgesztenye és a csipkebogyó feldolgozása történik, de szerencsénk volt frissen őrölt pirospaprika mennyei aromájába is belekóstolni.

A felvásárolt gyógynövények, mint a kamilla, csalán, cickafarkfű, fekete és fehér üröm java 100 kilométeres körzetből érkezik, de például a levendulát Albániából szerzik be. A frissen gyűjtött növények mérlegelés és optikai ellenőrzés után mennek a szárítóba, ahol fajtától függően akár 75 Celsius-fokon szárítanak.

– Kétféle szárítóberendezésünk van. Az egyik, amikor tálcákon terítve egy alagútszerű szárítókamrába megy be a termék, ahol folyamatos hőmérsékleten tartjuk a teljes száradásig. A másik az úgynevezett sirokkó, amely tulajdonképpen egy dohányszárító átalakított változata. Ez költségesebb, hiszen egyszer megpakoljuk nyersáruval, erre ráfűtünk, ha elérte a kellő állapotot, leállítjuk és kitermeljük – részletezte a feldolgozás folyamatát Patkós Tibor, a Fitodry Kft. ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, a növények víz- és illóolaj-tartalmától függően változik a szárítási hőmérséklet és az idő is. Például a fűszerpaprikát 70–75 Celsius-fokon szárítják, de ezen a hőmérsékleten a kamilla illóolaja eltűnne, így azt maximum 48 fokon kezelik. Továbbá míg a kamillát 5,5 óra alatt dolgozzák fel, addig a tyúkhúrnak akár 16 órára is szüksége van a száradásra. Utóbbi esetében 17 kilogrammnyi nyers termékből mindössze 1 kilogramm szárított alapanyag keletkezik.

– Szárítás után a nyers kamilla bekerül egy feldolgozóterembe, ahol a végső tisztítást végzik, amit fejezőtechnológiának neveznek. Itt történik a növény szárának, virágának és minden egyéb melléktermékének az elkülönítése. A fejezést követően pedig egy hatalmas asztalon, kézzel történik a további válogatás, amelynek során például a benne maradt szennyeződést, bogarakat, gyomot vagy éppen a búzavirágot távolítják el – tudtuk meg Patkós Tibortól.

Azok a termékek, amelyek nem felelnek meg a minőségi mércének, a komposztban végzik, vagy ipari termékként akár állatgyógyászati célra hasznosítják.

A gyógynövények teljes skálája, mintegy kétszázhetvenféle árucikk kerül ki a két üzemből, melyek egy része a hazai boltok polcaira jut. Évente mintegy egymillió tasak teát forgalmaznak. Külföldre – többek között Németországba, Olaszországba, Horvátországba és Ausztriába –

is jelentős mennyiséget exportálnak.

Mindenki azt kapja, amit ad

A telephelyen 22 alkalmazott dolgozik, a cég összesen 42 fővel működik. Patkós Tibor büszke arra, a társaság nyolc terméke, köszönhetően az ott dolgozók teljesítményének és az általuk működtetett minőségbiztosítási rendszernek, 98 százalékban megfelelt az egyik növényi gyógyszergyártó cég minőségi követelményeinek, amelyek köztudottan rendkívül szigorú feltételeket szabnak.

Máriatövis-levél és fűszerpaprika is érkezik a dévaványai önkormányzat közmunkaprogramjában fenntartott kertészetből, amellyel már évek óta jó az együttműködése a cégnek. De a dévaványai mellett többek között a gyomaendrődi, a sarkadi, az ecsegfalvai és a mezőberényi önkormányzattal is kapcsolatban állnak. A társaság saját fűszerpaprika-feldolgozása mellett igen népszerű a termelők, kiskerttulajdonosok által termesztett növény feldolgozásában is. Ugyanis olyan technológiával dolgoznak, ami biztosítja, hogy mindenki a bevitt fűszerpaprikáját kapja vissza őrölt formában.