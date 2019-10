Hatvanmilliárd forint jött öt év alatt Békés megyébe

Hatékonyan látta el a rá bízott feladatokat az elmúlt öt évben a Békés Megyei Önkormányzat, a munkának köszönhetően pozitív irányban változott Békés megye arculata. Ebben partner volt az önkormányzatok mellett a magyar kormány, ami az európai uniósokon túl nemzeti forrásokkal is segítette a fejlődést. Ennek bizonyítéka az M44-es, aminek eredményeként Békés megye visszakerült Magyarország térképére – fogalmazott Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) révén eddig 60 milliárd forint érkezett Békés megyébe.

– Milyennek látja a mostani Békés megyét az öt évvel ezelőttihez képest?

– Ezt a megyei önkormányzat és a területfejlesztés oldaláról tudom megítélni, mivel a 2012-ben életbe lépő törvény értelmében a korábbi intézményfenntartó szerepkör után területfejlesztési feladatokat kapott a megye. Öt éve egy lezáruló európai uniós ciklus utolsó perceiben voltunk, az elmúlt éveket pedig a most zajló ciklusra való felkészülés és a projektek megvalósítása jellemezte. Jelentős átalakulások mentek végbe: egy-egy településen a teljes intézményhálózat megújult, utak, kerékpárutak épültek, a gazdaságra közvetlenül ható önkormányzati beruházások valósultak meg, ipari parkok, inkubátorházak, turisztikai fejlesztések jöttek létre, piacok épültek – azaz pozitív irányban változott a települések és így Békés megye képe.

– Az igényeket kielégítő fejlesztések valósultak meg?

– Igen, hiszen a TOP megyei szintű kidolgozása során még 2013-ban elindult egy folyamat, a településekkel egyeztetve a valós igények felmérése. Olyan pályázati kiírások jelentek meg, amelyek a valós igényeket elégítik ki, ezt tapasztalatom is folyamatosan a beruházások láttán. A megyei önkormányzatnak nem csak az előkészítésben és a szabályrendszer kidolgozásában volt szerepe, hiszen a döntések meghozatalában, a döntés-előkészítő bizottságban is nagyon nagy súlya volt a megyei önkormányzat szavának, szavazatának. Emellett a települések közel felén a projektmenedzsmenti feladatokat a megyeháza látja el.

– Beruházásokat adnak át, alapköveket tesznek le szerte Békés megyében. Hol tart a TOP végrehajtása?

– Békés megye – Békéscsabát leszámítva – 74 településéből 70-en 466 projekt valósult vagy valósul meg. Békés megyébe 2-2,5-szer annyi fejlesztési forrás érkezik, mint a fejlettebb nyugat-dunántúli megyékbe, és a területi kiegyenlítődés elvét Békés megyében is követtük azzal, hogy a leghátrányosabb helyzetű járások számára 11 milliárd forintot különítettünk el, azokra csak a járásokban lévők pályázhattak. Eredetileg 58 milliárd forintos keretet kapott Békés megye, de már eddig is 59,7 milliárd forint értékben születtek támogatói döntések, és várhatóan a keretet végül 6 milliárd forinttal léphetjük túl. Ennek oka, hogy Békés megye jól használta ki a pályázati lehetőségeket, a forrásokat. A TOP maradék keretét is megnyitották Békés megye számára, több felhívást újra meghirdetnek, lesz lehetőség ismét például bölcsődék, ipari parkok fejlesztésére. A TOP remek lehetőség volt Békés megye számára, éltek is vele a települések. Eddig 19 ipari park és 6 inkubátorház épült, 20 turisztikai fejlesztés valósult meg, 43 piac létesült, 62 óvodában, bölcsődében volt beruházás, 60 kilométer kerékpárút épült, 133 épület újult meg. A fejlesztéseknek pedig nincs vége. Az erősödő gazdaságnak hála nemzeti forrásból, a Magyar Falu Programban szintén várhatók beruházások. Jövőre megjelenhetnek az újabb területfejlesztési pályázatok, 2021 első felében döntések is születhetnek.

– A magyar-román határon átnyúló, úgynevezett Interreg program megvalósításában is fontos szerep jutott a Békés Megyei Önkormányzatra.

– Békés megyében 31 nyertes pályázat született összesen 6,6 milliárd forint értékben, környezetvédelem, kulturális örökség, belvízvédelem területén. Emellett a megyei önkormányzatnak is van egy úgynevezett zászlóshajó projektje, aminek keretében teljes mértékben felszerelnénk a Békés megyei orvosi ügyeleteket, valamint megyei szintű életmentő hálózatot hoznánk létre.

– Nemrég rendezte meg a megyeháza a negyedik Megyenapot.

– A megyeháza működteti a Békés Megyei Értéktárat, aminek jelentőségét a megyei identitás megerősítésében, a gazdaság fejlesztésében látom. Amíg 2014-ben 30 településen 300 értéket tartottak nyilván, addig mostanra 52 településen több mint 1100 értéket vettek lajstromba. Közben a megyei értékek száma is sokszorosára, 52-re emelkedett. A Megyenap kezdetben a megyei értékek bemutatásáról szólt, de kinőtte magát, és még tovább fejlesztenénk. Egy TOP-os pályázat révén állandó, de legalább szezonális jelleggel működő megyei kistermelői piacot, vásárt hívnánk életre, ennek eszközeit teremtenénk meg, illetve létrehoznánk egy utazó értéktár-kiállítást. Ezzel nem csak a helyi identitást lehetne erősíteni, hiszen segítenénk a termelők piacra jutását is.

Ösztöndíjat, támogatásokat biztosítanak

Zalai Mihály elmondta: a megyei önkormányzat folyamatosan segíti a civil szervezeteket, évente több mint száz támogatásról döntenek. Kevés megye mondhatja el magáról, hogy a Bursa Hungarica program kapcsán ösztöndíjat biztosít az egyetemista, főiskolás fiataloknak. Szintén azon kevés megyék közé tartozik Békés megye, amelyik megtartotta a megyei Tourinform-irodát, ennek jelentősége abban van, hogy összefogja a helyi irodákat és a kis szolgáltatókat, és így a turizmus szereplői olyan helyekre, kiállításokra juthatnak el közösen, ahova egyedül nem tudnának.

Sokszínű megye

A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatokat is segíti. Zalai Mihály szerint Békés megye a nemzetiségek révén a legsokszínűbb megye, ezért támogatják a nemzetiségi kultúra megőrzését segítő rendezvényeket. A nemzetiségek napja alkalmából gálaműsort szerveznek, kitüntetéseket adnak át.