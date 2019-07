Hatvankét esethez riasztották a katasztrófavédelmet

Vasárnap éjfélig hatvankét káreseményhez riasztották a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereit – tudtuk meg Gombos Erik szóvivőtől.

Kidőlt fák, leszakadt gallyak és faágak egyaránt szegélyezték a vihar útját, három helyen megbontotta a tetőt a szél, illetve megtörte a cserepeket. Az ingatlanokat a tűzoltók lefóliázták. Személyi sérülés szerencsére nem történt, illetve a fakidőlések miatt járhatatlanná vált Gyula-Szabadkígyós utat is kevesebb mint egy óra alatt felszabadították.

Daróczy László, a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a város belterületén tíz fa dőlt ki vagy tört ketté. A Béke sugárúton egy az egyben dőlt ki egy gesztenyefa. A Klapka utcán kettő, a Szent István utcában három fa jutott ugyanilyen sorsra. Négy fa az Élővíz-csatornába dőlt. Gyula egészen területén rengeteg gally tört le. A Közüzem szakemberei az első, délutáni vihar elvonulta után azonnal egyeztettek a tűzoltóság illetékeseivel.

Az önkormányzati cég brigádot állított fel gépekkel, eszközökkel felszerelve, hogy a katasztrófavédelem még inkább a veszélyesebb részekre, a legsürgősebb feladatokra összpontosíthasson. Magáningatlanokban is rengeteg kár keletkezett, így a tűzoltóknak azokkal is foglalkozniuk kellett, a kft. munkatársai pedig a közterületen láttak el szolgálatot. Vasárnap este, majd hétfőn is folytatták a vihar miatti feladatok végrehajtását.

A nagy szél következtében rengeteg fa dőlt ki a Gyula és Szabadkígyós közötti útszakaszon, ami – ahogy írtuk – egy időre járhatatlanná vált. Segítette a munkát Veres András vállalkozó is.

– Több tíz kidőlt fát láttunk, valóban lehetetlenné vált a közlekedés. Természetesnek tartottuk, hogy mi is hozzájárulunk az út megtisztításához. Rakodógéppel toltuk le a fákat az útról – ecsetelte Veres András, akitől megtudtuk, hogy a szakaszon egy autóra rádőlt egy fa. Egy másik gépkocsi vezetőjének nagy szerencséje volt, hiszen egy fa az autó elé, egy pedig mögé dőlt. Két motoros pedig azért akadtak el, mert a fák előttük és mögöttük is elállták az utat. A megfeszített munka végül eredményre vezetett, és késő délutánra az autók újra közlekedhettek az úton.

Káresemények:

Gyula 38

Békéscsaba 20

Békéscsaba-Gerla 1

Csanádapáca 2

Murony 1

Forrás: Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Előzmény:

Viharral érkezett meg a vasárnap reggel Békésbe

Több kárt is okozott a megyében a vasárnapi vihar