Hat ország diákjai főztek együtt Csabán

Összesen hat ország – Hollandia, Spanyolország, Törökország, Olaszország, Finnország és Magyarország – 24 tanulója készített együtt magyar ételeket (gulyáslevest és fánkot) csütörtökön a Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. Az esemény az Erasmus+ program keretein belül valósulhatott meg.

Erdélyi Lajosné koordinátor elmondta, az „Élvezd az iskolát!” című kétéves projekt négynapos zárórendezvényének nemcsak otthont adott intézményük, hanem a pályázat megírása is náluk valósult meg egykoron. A programban olyan szabadidős tevékenységeket biztosítottak a diákoknak, amik miatt örömmel járhatnak iskolába. Hozzátette, ezen belül a tanulók egymás országaiba is elutaztak egy-egy hétre, hogy megismerjék a másik kultúráját és gasztronómiáját. A megismert, megtanított receptekből végül egy angol nyelvű kiadvány is készült, ami a jövőben az interneten és az iskolák könyvtárában is elérhető lesz.

Várfalviné Vincze Ágnes osztályfőnök elmondta, a közös főzés után a diákok és a tanárok egy interaktív városlátogatásra indultak, amelynek egyik állomásaként a Jókai Színház kulisszái mögé is bepillanthattak. De a következő napokban is több program vár rájuk: kastély- és múzeumlátogatást, illetve strandolást is terveznek a vasárnapi itt-tartózkodásukig.