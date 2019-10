Hat év szünet után újra megnyílt a Szigligeti utcai tanuszoda

Egy közel 100 millió forintos beruházás eredményeként megújult és hat év szünet után újra megnyitott a Szigligeti utcai tanuszoda Békéscsabán. A fejlesztést kedden adták át.

Szarvas Péter polgármester emlékeztetett, 2013-ban egy szakértői vélemény alapján zárták be a Szigligeti utcai tanuszodát. Most, hat év szünet után viszont újra csobbanhatnak a vízben a gyerekek, sokak együttműködésének köszönhetően. A korszerűsítés során szinte teljesen újjáépítették a létesítményt, csak a fa tartópillérek maradtak az eredetiek. Modernizálták, cserélték a gépészetet és a szellőztető rendszert is.

A beruházás 92 millió forintot tett ki: 56 millió forintot az önkormányzat biztosított saját forrásból, 36 millió forint pedig a hazai úszószövetségtől érkezett, részben a városon, részben a békéscsabai klubon keresztül. Szarvas Péter sorolta az önkormányzat családbarát intézkedéseit, amelyek keretében városszerte bölcsődéket, óvodákat korszerűsítettek – és a folyamatnak nincs vége –, és hogy ezek része volt a Szigligeti utcai tanuszoda felújítása is.

Elmondta: a békéscsabai óvodákban egyedülálló programok zajlanak, a gyerekek néptáncot tanulnak, labdajátékokkal ismerkednek meg, illetve a vízhez szoktatás, az úszásoktatás is megy. Ezt rendkívül fontosnak nevezte, mivel az úszni tudás biztonságot és élményt ad. Az óvodák egy része a Szigligeti utcában csobbanhat majd, másik része pedig a Lencsési általános iskolában és az Árpád fürdőben.

Kiss Tibor alpolgármester ismertette, a Szigligeti utcai tanuszoda harminc éve nyitotta meg kapuit, amivel akkor egy több éves álom teljesült. Hangsúlyozta: hogy a beruházás megvalósulhasson, mindenki hozzátett egy-egy téglát, a kivitelező pedig a legkorszerűbb berendezéseket építette be. Dicsérte a Szigligeti utcai óvodát, ahol családias környezet vár a kicsikre.

Királyné Egri Mónika, a Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda intézményvezetője elmondta, a Szigligeti utcai óvodában hat csoportban 150 gyermekről gondoskodnak, de a tanuszodát mintegy 400 gyermek veheti majd igénybe több óvodából. Fontosnak nevezte az egészséges életmódra való nevelést, aminek része a rendszeres mozgás. A gyerekek játékos módon ismerkednek meg a vízzel, vízbiztonságot szereznek. Kiemelte: az úszás a legegészségesebb mozgásforma, rengeteg jótékony hatása van, mind a szellemre, mind a fizikumra.

Az Őzike csoport gyermekei műsorral adták át a beruházást – majd bemutatót is tartottak –, a szalagot pedig Szarvas Péter, Kiss Tibor és Királyné Egri Mónika mellett Fülöp Csaba önkormányzati képviselő és a békéscsabai úszóklub elnöke, Kutyej Pál vágta át.