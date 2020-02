Hat éremmel tértek haza a gasztroolimpiáról, hatottak a csabai valuták

Négy ezüst-, két bronzérem és egy diploma. Ezzel a végeredménnyel zárt a stuttgarti, 25. gasztroolimpián a Békés Megyei Culinary Team gárdája. A szakácsok elsősorban magyar, azon belül megyénkbeli alapanyagokat használtak fel, a helyi értékek bemutatását díjazta a zsűri. Az is tény, hogy Imre György fotóriporter kollégánk építette be művészeti alkotásába a legtöbb rizst, 147 ezer szemet festett be a négy színes, ­Marilyn Monroe-portréhoz, ez ezüstérmet ért.

Kókuszzsírból megformálva mászott rá a vízibivalyra az oroszlán Ambrus György Krisztián alkotásában, a krokodilt, a kígyót és a környezetet tésztából készítette a gyulai szakember. A kókuszzsír bírja a szobahőmérsékletet is, nehezen olvad meg, ugyanakkor 15 fokban a legjobb dolgozni vele. Az ételszobrász otthon, a lakás egyik szobájában lekapcsolta a fűtést, és ott készítette hónapokon át a művét, Stuttgartban már csak kisebb simításokat hajtott végre rajta. A szavannák vadvilága című mestermunka ezüstérmet hozott a konyhára.

Ha már konyha, a culinary team a stuttgarti olimpiai csarnoktól tízperces autóútra lévő Gerlingen városka Krone nevű, négycsillagos szállodájában lakott. Ambrus György, a culinary team menedzsere elmondta, a Békés megyei valutákkal, Péli István és Vozár Márton kolbászaival, valamint a csapat nemrégiben elhunyt keresztapjának, a gyomaendrődi Tímár Jánosnak a pálinkájával jelentős kedvezményt értek el. Sőt, a hotel bérelt számukra a közelben egy minden szükséges eszközzel, berendezéssel felszerelt iskolakonyhát. A gondnokkal hamar szót értettek, azért is, mert a felesége magyar, és ő is jól beszélt magyarul. Másrészt kolbásszal és pálinkával őt is megajándékozták már az érkezéskor, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a gondnok minden kérésüknek eleget tett. A culinary team a Krone Hotelben a verseny vége után meglepetéssel is szolgált. A szálloda vezetésének, a tulajdonos barátainak, a meghívott vendégeknek 100 főre egy magyaros vacsorát készítettek, és tálaltak fel. Szerepelt ebben csirkepörkölt galuskával, füstölt csülöksajt, sült sertésszűz vecsési káposztával, desszertként pedig somlói galuska.

– A vacsora után, a pakoláskor láttuk, hogy a tányérokon nem maradt semmi, szinte mosogatni sem kellett volna – mesélte Ambrus György. – Amikor szót kaptam, elmondtam, ennek két oka lehet. Vagy nagyon éhesek voltak, vagyon nagyon ízlettek a fogások. Utóbbinál tapsoltak, aztán pedig a szállodatulajdonos úgy vált el tőlünk, hogy reméli, négy év múlva találkozunk, és támogatni is szeretné a gárdát. Azt válaszoltam, van még hely a séfkabátunkon.

A kulisszák mögött történtek után természetesen maga a verseny is terítékre került a csapat hazaérkezését követően. Ambrus György kiemelte, eddig négyévente októberben rendezték Erfurtban az olimpiát, ez jött most előre februárra, és Stuttgartra változott a helyszín.

– Tizenkét év alatt ez volt a hetedik világversenyünk, és úgy láttuk, néhány dologban a pontozásnál a zsűri visszatért a 2008-as kezdetekhez – ecsetelte a menedzser, aki éppen azon az erfurti olimpián szerzett egyéniben aranyérmet. – Azok az ételek arattak sikert a bírálóknál, melyek kizárólag természetes alapanyagokból készültek. A dísztálaknál is a korábbinál nagyobb méretű húsok, köretek kaptak magasabb pontszámot. Mi Békés megye értékei közül használtunk a készítményeknél mangalicát, szürke marhát, vadaink közül jó néhányat és rögös túrót is. Erdélyt is képviseltük táljainkon, hiszen a vörös bogyós gyümölcsök és zöldfűszerek egy része onnan érkezett.

A Zsadányban éttermet működtető Szeidler Zsolt mesterszakács két ezüstérmével a culinary team legeredményesebb versenyzője lett.

– Egyik kollégánk lemondta a szereplést, helyette is elindultam, így két egymást követő napon állítottam ki az elkészített ételeimet – hangsúlyozta Szeidler Zsolt. – Mindkét versenymunkámért ezüstérmet kaptam a zsűritől, ami minden várakozásomat felülmúlta.

A mesterszakács kiemelte, rohamléptekkel fejlődik az alapanyagok előkészítése különböző eszközök révén, többen már lézerberendezéssel szeletelték a húst, ami teljesen egyforma vastagságot biztosított. A konyhatechnológia is tovább fejlődött, ezzel még ízletesebbé tehetők a készítmények, optimális minőségben kerülhetnek az ételek az asztalra. Emellett ezek a finomságok olyan vizuális élményt is nyújtanak, amely lenyűgözi a vendégeket.

Piatkó Zsolt, Békéscsabán dolgozó mesterszakács szintén ezüstérmet szerzett. Kiemelte, mindennapi munkájában is arra törekszik, hogy a vendéglátás legmagasabb színvonalát képviselje. Ehhez pedig szükség van arra a pluszra, amit például az olimpián látott. – Nemcsak a hagyományról, a modern trendekről és a változatos konyhatechnológiáról van szó, hanem az innovációról is – ecsetelte. – A nemzetközi zsűri arra is odafigyel, mennyire hozunk újat, előre mutatót a gasztronómiában, az alapanyagok felhasználásában. A precizitás, az ételek kulináris és vizuális élményt nyújtó kidolgozása, tálalása nagyon fontos. Az olimpia is abba az irányba ment el, hogy olyan ételeket mutassunk be, amilyeneket a felszolgálók ki is vihetnének a mindennapokban a vendégeknek.

Céklalében is színezte a rizst

Fotós kollégánk, Imre György szakács végzettséggel is rendelkezik, de a világversenyeken a gasztronómia művészeti irányát képviseli: – Először a technikát találtam ki, aztán kerestem hozzá témát. A békéscsabai Munkácsy múzeumban tartott Andy Warhol-kiállításon láttam a négy Marilyn Monroe-portrét, és a színésznő ábrázolása megfogott. Emellett Marilyn Monroe-t az egész világon ismerik.

Az olimpikon tavaly november óta átlagosan naponta két órát dolgozott a művén. Egyedi technikával, természetes ételfestékekkel színezte be a 147 ezer rizsszemet. Természetesen nem egyenként, de színek szerint, például cékla- vagy hagymalébe áztatva. Ezüstérme annak fényében még értékesebb, hogy versenynapján a zsűri aranyat nem is adott ki.

Öregbítették megyénk jó hírét

Amit a hazatérés után a culinary team minden tagja elmondott: sokat jelentett számukra, hogy itthonról is folyamatosan kapták az üzeneteket, telefonokat. Szurkoltak nekik, gratuláltak az eredményeikhez. Ahogy Ambrus György fogalmazott, büszke lehet a gárda, hogy hat éremmel tért haza, ezzel tovább öregbítették hazánk, megyénk jó hírét a világban.

