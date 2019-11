Hasznos ötleteket adtak a közmeghallgatás résztvevői

Az idei közmeghallgatáson rendhagyó módon a diákság hozzászólásait is várta a képviselő-testület és a városháza apparátusa.

Aktívak is voltak a fiatalok, négyen jelentkeztek szólásra. Egyikük felvetette, szeretnének olyan díjat, amivel az ifjúságért sokat dolgozókat elismerhetnék, s ebben kérik az önkormányzat partnerségét. Más a szórakozási lehetőségeik korlátait emlegette. Elhangzott, a gyopárosi, most épülő rendezvényközpont és mozi is nekik készül, jövőre már élvezhetik azokat. Arra a kérdésre, hogy lesz-e idén a rendezvénytéren kocsolyapálya, a válasz nemleges volt.

A gyopárosi strandfejlesztések is érdekelték az egyik 13 éves felszólalót. Erre a fejlesztésekért felelős társadalmi alpolgármester, Molnár Béla válaszolt. Elmondta: tudják, kicsi a medencék vízfelülete, az elképzelések között szerepel élménymedence építése. Egy hozzászóló a diákság igényeit, padok szükségességét jelezte a Mezgé melletti park kapcsán a városvezetés felé. Ugyanis – mint fogalmazott – hiába a lombos környezet, nincs ahol tanítás után leülhetnének a fiatalok a szabadban.

Bogdánffy Csaba a belvárosi sportlétesítmény, a Mátrai stadion állapotára hívta fel a hallgatóság figyelmét. Elmondta, szemétlerakónak használják, kellene a pálya körül karbantartás, parkosítás. Kiderült, van nyertes pályázat, akár jövőre elkezdődhet a FIFA-szabványnak megfelelő labdarúgópálya építése.