Három településre szállítják az ételt Kaszaperről

Kaszaper központjában, a megépült, dongás szerkezetű piactéri pavilon mögött a napközis konyha felújítása, modernizálása a pályázati forrásoknak köszönhetően folyamatosan zajlik. Kun László polgármester a helyszínen számolt be a fejleményekről.

Kun László megmutatta, hogy a tavaly nyert 20 millió forintos forrásból még a nyári szünetben eszközbeszerzést hajtottak végre (vettek üstöt, hűtőt stb.), kicserélték az épület nyílászáróit, és kialakítottak mozgáskorlátozottak által is használható mosdót. Némi saját erőre is szükségük volt, abból a belső burkolatok újulhattak meg, és a légtechnika korszerűsítéséhez is 2 millió forinttal hozzájárultak.

– Idén a födém, a külső hőszigetelés, az előtetők, új öltözők elkészítése van napirenden, és plusz 10 millió forintból hűtőkamra beszerelése. A belső udvart is portalanítani szeretnénk – mutatott körbe a helyszínen, ahol az autóik parkoltak. Hozzátette, a rendezettség itt is szempont. Parkolókat akarnak kialakítani, de a kerítés is megújulhat.

A polgármestertől megtudtuk, Nagybánhegyes után Végegyháza is csatlakozik hozzájuk, így a három település igényeit igyekszik jó minőségben ellátni konyhájuk. Napi szinten majd félezer emberre főznek. Ehhez újabb eszközbeszerzés is társul, ötmillió forintból vásárolnak konyhai berendezéseket (hámozót, mérleget stb.) és szállító járművet, kilencszemélyes kisbuszt. Ez egy belügyminisztériumi pályázaton nyert újabb forrás és lehetőség. Az idei beruházásnak a költségvetési igényeit pontosítják, és mihamarabb elkezdődhet a kivitelezés. Szeretnék, ha a nyári szünidőre már csak a belső munkák maradnának.