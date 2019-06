Három napon át népszerűsítik a magyar népzenét Mezőmegyeren

Ünnepi megnyitóval kezdődött pénteken az 5. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó.

A népzenét népszerűsítő háromnapos rendezvény több érdekességet is tartogat a Mezőmegyerre látogatóknak: többek között magyarországi és külhoni népzenészek lépnek fel, táncházakat tartanak, a Mezőmegyeri Kézműves Falu népimesterség-bemutatót és vásárt rendez, de gyermekprogramok is lesznek.

Garay Éva főszervező kérdésünkre elmondta, a hétvégén mintegy 1200 fő zenél, táncol majd a színpadon. A rendezvényre a honi vendégeken túl a Kárpát-medence magyar lakta településeiről is érkeztek fellépők és kiállítók. Hangsúlyozta, idén a néptánc mellett két fontos kísérőprogram is várja az érdeklődőket: népi fotósok és filmesek találkozhatnak a számukra létrehozott műhelyben, illetve a fazekasság is a középpontba kerül, ugyanis ebben az esztendőben, immár 4. alkalommal tartják meg a fazekastalálkozót a rendezvény keretén belül.