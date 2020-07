Autóról irtották a vérszívókat a megyeszékhelyen

Hétfőről keddre virradó éjjel gyérítették Békéscsabán legutóbb a vérszívókat, előtte egy telekgerendási telephelyen töltötték fel a járműveken lévő tartályokat irtószerrel. Aki azt hiszi, hogy a szúnyogirtó kocsik mellett nem csípnek a rovarok, az téved, legalább három helyen vakarózok azóta is folyamatosan. A hírportálunknak nyilatkozó szakember elmondta, hogy immár miért nincs lehetőség légi, repülőgépes kémiai kezelésre; hogy mi a földi kémiai kezelés előnye; illetve, hogy egy-egy irtási alkalom hány napig hatékony.

Három szúnyogirtó kocsival hatan indultak bevetésre hétfőn este egy telekgerendási telephelyről Békéscsabára. A települést több részre osztották egymás között a szakemberek: Fényesre, a belvárosra, Jaminára, a keleti és az északi városrészre, a Lencsési-lakótelepre, a Körte sor környékére, Mezőmegyerre, és így gyérítették a vérszívókat egyrészt a hangosabb és látványosabb meleg-, másrészt a hidegködös, úgynevezett ULV eljárással – de hogy ezek mik, arról később.

A platón komoly technika kapott helyet: laikusként elég annyit tudni, hogy van egy 18 lóerős motor, ami állandó fordulatszámon pörög és meghajt egy turbinát, az egész eljárás vége pedig az, hogy a porlasztó elvén terítik ki a környezetbe az irtószert, a cseppek 80 százalékának mérete 40 mikron – a milliméter ezredrésze – alatti. Távirányítóval be lehet állítani a dózist, hogy mennyi készítmény jusson ki a levegőbe.

A szúnyogirtó autóban ketten foglalnak helyet: van egy sofőr, akinek a legfontosabb feladata, hogy precízen 20 kilométer/óra alatt tartsa a sebességet, különben nem kerülne ki akkora dózisban az irtószer a környezetbe, mint szükséges. Az anyósülésen a navigátor pedig azért felel, hogy nézze a GPS-t és azt, hogy melyik utcában jártak már: így kivédhető az, hogy kétszer menjenek végig egy-egy területen, de ami a lényegesebb, hogy így nem marad ki egyetlen szakasz sem a gyérítésből.

Miközben körbenéztem a kocsikban, és feltankolták, feltöltötték a 200 és 70 literes tartályokat az irtószerrel, folyamatosan hessegettem magam körül a szúnyogokat, és mire mindent lejegyzeteltem, három csípést számoltam magamon: egyet a nyakamon, egyet a kézfejemen, egyet a vádlimon – közben csak egy vérszívót ütöttem le, tehát vesztettem. Nem a szakembereken múlt, és úgy fest, sem a kocsin, sem az irtószeren lévő „szúnyogirtó” felirat nem véd meg a rovaroktól.

Ellenőrzik egyébként, hogy miként dolgoznak, dolgoztak a szakemberek, és ez nem csak azon mérhető le, hogy mennyi szúnyog volt a gyérítés előtt és mennyi van azt követően. Van egy GPS alapú nyomkövető berendezés, ami alapján látható, hogy a járgányok mely utcákban fordultak meg, de az is, hogy milyen gyorsan mentek, tényleg fontos a 20 kilométer/óra alatti sebesség betartása.

A szúnyoggyérítést végző Szerocor Konzorcium projektvezetője, dr. Fekete Gábor elmondta: a vérszívók ellen többféleképpen védekeznek, létezik biológiai és kémiai gyérítés. A biológiai során egy baktérium által termelt fehérjetartalmú készítményt juttatnak ki a szúnyogok tenyészőhelyeire, a vízbe: a kisebb vízfelületekre járműre szerelt nagynyomású permetező, a nagyobb vízfelületekre pedig repülő révén. Hangsúlyozta: a környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákra hat, minden más élőlényre ártalmatlan. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, csak az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával.

– A folyók áradása után vagy esőzéskor milliószámra keletkeznek pocsolyák olyan területeken, amelyek nem közelíthetőek meg. Ilyen erdős, fás területen a biológiai készítmény légi kijuttatása sem vezetne eredményre, hiszen a készítmény nem jutna el a lombok alatt lévő vízfelületig, ahol a lárvák fejlődnek. Emellett a rovarok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található. Nem lehet tehát csak biológiai eljárással védekezni a szúnyogok ellen, lehetetlen felkutatni és kezelni minden egyes pocsolyát, kerti vízzel teli hordót vagy vödröt – fogalmazott.

Létezik tehát a kémiai kezelés is, amikor a kifejlett vérszívókat gyérítik. Ez azonban immár csak földi úton lehetséges, mint dr. Fekete Gábor elmondta, a légi kijuttatásra használható készítmények engedélyét visszavonták egy európai uniós hatóanyag-felülvizsgálati program miatt. Új engedélyt légi technológiára várhatóan már nem adnak ki, esetleg járványügyi indokból eseti jelleggel a közegészségügyi hatóság biztosíthat lehetőséget az alkalmazásra. Földi kijuttatásra két készítmény engedélyeztek itthon, és várhatóan hosszú távon is piacon maradhatnak ilyen jellegű termékek.

Mint ahogy azt láthattam is, a kémiai gyérítés során egy piretroid hatóanyagú irtószert permeteznek ki a szakemberek platós gépjárművön rögzített berendezések segítségével. Az eljárás történhet melegköd képzésével, ekkor az apró cseppekre bontott irtószer terjedését hő hozzáadása is segíti. Ez a technológia elsősorban növényzettel erősebben borított környezetben előnyös. A másik lehetőség az úgynevezett ULV eljárás: ez szintén apró cseppekre lebontott irtószert jelent, ám hő hozzáadása nélkül. A permetfelhő csak kicsit észlelhető, városias területeken főleg ezt az eljárást alkalmazzák.

Változó, hogy az irtószer mekkora távolságra jut el a kocsitól, a 30-40 méteres távolság függ az időjárási és a terepviszonyoktól is. Bár a növényzeten áthatol a permetfelhő, zárt beépítésű, magasabb épületeken nem. Megrendelés szerint a települések belterületét kezelik: akár a teljes települést is lehet kezelni, minden utcát bejárva, de javarészt csak egyes településrészeken védekeznek. A kocsik nagyjából 20 kilométer/órával közlekednek, a szakemberek éjszakánként 4-5 órát dolgoznak, és egy-egy alkalom során legfeljebb 500-600 hektárt járnak be.

– Hektáronként 0,6 litert irtószert juttatnak ki, ami az alkalmazott deltametrin-hatóanyagra nézve kevesebb, mint egy grammot jelent fajlagosan – folytatta dr. Fekete Gábor. A készítmény emberre, melegvérű állatokra, növényekre nem veszélyes. A szúnyogok az adott hatóanyagra rendkívül érzékeny rovarok, az azonos hatóanyagot a mezőgazdaságban nagyjából tízszeres dózisban alkalmazzák. Ezért fordulhat elő, hogy a szúnyogirtás során csak a hasonlóan érzékeny rovarok pusztulnak el, például a legyek, a szöcskék számára nem számít letálisnak, azaz halált okozónak ez a mennyiség. Elmondta, a hatóanyag kültéren néhány óra alatt lebomlik, tehát érdemes becsukni az ablakokat a kezelés idejére, addig, amíg a permetfelhő eloszlik.

Nagyon változó, hogy egy-egy gyérítési alkalom mennyire hatékony, tehát várhatóan hány napon keresztül érzékelhető, hogy mérséklődött a vérszívók száma. A készítmény ugyanis a területen aktuálisan lévő szúnyogokra hat. Ha a környező, nem kezelt területeken sok a szúnyog, esetleg a folyamatos kelés utánpótlást biztosít, akkor az ártalom néhány napon belül ismét jelentőssé válhat. Ha viszont megszűnnek a vízmegállások, kiszáradnak a jelentősebb tenyészőhelyek, akár hetekig is alacsony maradhat az egyedszám.

Békéscsabán, a városi közgyűlés ülésén felmerült, hogy a repülőgépes – amire ugye már nincs mód – vagy az autós módszer a hatékonyabb a gyérítésre: – A légi előnye volt kétségtelenül, hogy rövid idő alatt nagy kiterjedésű területeket lehetett kezelni. Ez a jelenlegihez hasonló, számos térségben egy időben jelentkező erős szúnyogártalomkor segítette a munkát – mondta dr. Fekete Gábor. Ugyanakkor növényzettel erősen fedett helyeken a levegőből kijuttatott szer egy része fennakadt a leveleken, ami csökkentette a hatékonyságot. Ezeken a területeken korábban is a földi melegködös technológiát preferálták. Hangsúlyozta: lakóövezetekben a legtöbb helyszín elérhető földi módszerekkel.

Videó: Gál Csaba

Szakértők döntik el, hol védekeznek

A kivitelező Szerocor Konzorcium projektvezetője elmondta: a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítési program teljes kapacitással működik ezekben a hetekben. Szakértői javaslatok alapján dől el, hogy hol védekeznek a vérszívók ellen. Mint mondta, több térségben már két gyérítést is végeztek, és bizonyosan szükség lesz további beavatkozásokra. A központi program mellett egyébként az önkormányzatok saját költségvetésük terhére is rendelhetnek szúnyogirtást.

Invázió esetében sok száz csípés is előfordulhat

A csípésszámlálás azt jelenti, hogy egy adott személy – a népegészségügyi szerv részletesen meghatározott módszertana szerint – egy-egy térség reprezentatív pontjain meghatározott ideig, 5-10 percig számlálja a vérszívást megkezdő szúnyogokat. Természetesen nem kell megvárni a csípést, az adott egyed leüthető, vagy ha a faj meghatározása a cél, akkor szippantócsővel begyűjthető a rovar. A védekezés tekintetében a csípésszám tendenciája a meghatározó. A gyakorlott szakemberek pontosan látják, ha emelkedni kezd, nagyjából óránkénti tíz csípés is indokolhat előzetes jelzést, hiszen a munka szervezése, a hatóságok, a lakosság és a méhészek értesítése több napot vesz igénybe. A tényleges gyérítések általában akkor zajlanak, amikor a csípések száma jóval túllépi az óránkénti ötvenet, de invázió esetén sok száz is lehet a csípésszám.