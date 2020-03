Három békéscsabai szakembert díjaztak

Rangos állami kitüntetésben részesült március 15-e alkalmából három békéscsabai szakember: Lenkefi Zoltán, a Napsugár bábszínház igazgatója, dr. Erdeiné Gergely Emőke, a Lencsési Óvoda intézményvezetője, valamint Gnandt János, a Jókai színház festőtárának volt vezetője, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke – jelent meg a Magyar Közlönyben.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát kapta meg Lenkefi Zoltán Blattner Géza-díjas díszlet- és bábtervező művész, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója, a méltatás szerint a színházi kultúrát gyermekek, valamint felnőttek körében egyaránt sikerrel népszerűsítő, értékteremtő alkotói és intézményvezetői munkája elismeréseként.

Lenkefi Zoltán emlékeztetett, a bábjátszás, a vásári játék anno a felnőttek szórakoztatását szolgálta, a hatalom elleni fricska volt. Ez aztán átalakult. Hangsúlyozta, a bábszínház nem csak a gyerekeknek szól, és szerinte most tart ott a fennállásának 15. évfordulóját ünneplő békéscsabai bábszínház, hogy a felnőtteket is meg tudják fogni akár gyermekelőadásokkal is. Kiemelte, többen ráébredtek, hogy bábszínházba járni nem korosztályos kérdés, ez is egyfajta művészeti ág, hozzátartozik a kulturális gondolkodói léthez.

Elmondta, egy-egy előadás 45-60 perces, és a rendezők tudják, hogy a gyerekek figyelmének fenntartása milyen feladatokat jelent. Egy kisgyermek 15-20 percen át tud figyelni egyvalamire, utána elveszti az érdeklődését. A rendezők tudják, hogy mikor kell figyelemfelkeltő eszközökkel élni. Pontosan ez, a gyerekek figyelmének fenntartása jelenti a kihívást a bábszínházban, ezért nem igaz szerinte az a megállapítás, hogy egy bábszínházban mindegy, mit csinálnak.

Elismerést kapott továbbá a Lencsési Óvoda intézményvezetője, dr. Erdeiné Gergely Emőke Brunszvik Teréz-díjas óvodapedagógus, akit szintén a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával díjaztak, példaértékű pedagógusi pályája, valamint a lakótelepi gyermekek körében végzett hagyományőrző tevékenysége elismeréseként.

– A legfontosabb a gyerekek biztonsága, szeretetben való nevelése, a tehetségük kibontakozása – fogalmazott az óvodavezető, aki szerint a Lencsési Óvoda egyik különlegessége a művészeti vonalú hagyományőrzés, 2016-ban elnyerték a Kincses Kultúróvoda címet is. Kiemelte, mindig is szíve csücske volt a kultúra bármely területe, zongorázik, fest, illetve közel áll hozzá a színház. A gyerekekkel meséket hallgatnak, meséket játszanak el, a kicsik szeretik a mozgásos tevékenységeket, mint a néptáncot és a labdajátékokat, amelyek ­révén számos képességük fejlődik.

A szakember hangsúlyozta, munkatársak nélkül semmi sem menne, velük együtt alkot. Példaértékűnek nevezte azt is, ahogy a családokkal együttműködnek, ez mintegy 340 családot jelent. Ha az időjárás engedi, családi napot szerveznek bográcsozással, süteményezéssel, barkácsolással, futballal. Az óvodában pedig rendszeresek a hagyományőrző programok, például a Márton-nap vagy a március 15-re való készülődés.

Sokoldalú alkotóművészi és pedagógiai tevékenysége elismeréseként Gnandt János festőművész, díszlettervező, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke, a Jókai színház festőtárának volt vezetője a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát kapta meg.

A művész a geometrikus absztrakt irányt képviseli. Mint mondta, Temesváron diplomázott, és a volt tanárai közül többen ebben a felfogásban alkottak. Ő a realista ábrázolással kezdte, majd miután letisztultak benne a dolgok, nonfiguratív absztrakt témákkal jelentkezett, ez vezetett tovább egyszerűsödve a geometrikus formákig. Elmondta, a geometrikus formák, alakzatok a variálásukkal, a képben való komponálásukkal, színekkel erősítve alakulnak képpé.

Tanított az evangélikus gimnáziumban és a Szent-Györgyi Albert középiskolában, előbbiben festészetet, utóbbiban díszlet- és jelmeztervezést. A komoly munka szeretetét igyekezett átadni a fiataloknak, azt, hogy nincs semmi ingyen, hogy csak a befektetett munkának van eredménye. Emellett a kreativitásra, az egyéni hang keresésére nevelte őket.