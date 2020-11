Harmincöt éves Kondoros karácsonyfája

Tizenkét méter magas, harmincöt éves fa lesz Kondoros karácsonyfája idén.

A kondorosi önkormányzat által meghirdetett „Keressük a város karácsonyfáját!” felhívásra minden eddiginél több, 12 fenyőfa-felajánlás érkezett idén.

– A zsűrizésnél figyelembe vettük az alakiságot, az ingatlanon belüli elhelyezkedést, a biztonságos kivágás feltételeit – hangsúlyozta Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere. – Úgy döntöttünk, hogy ebben az évben a Szappanos Lászlóné és családja által felajánlott, csaknem 12 méter magas, 35 éves, gyönyörű fenyőfát állítjuk és díszítjük fel a város főterén, mely vízkereszt napjáig, teljes pompájában hirdeti a karácsony üzenetét.

A nem mindennapi fa kivágásához daru segítségét is igénybe vették, a szállítást is megoldották. Ma már a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói által elkészített több mint száz, szebbnél-szebb színes dísz ékesíti a fenyőfát. Varga András helyi vállalkozó felajánlásában, emelőkosaras autó segítségével megtörtént a közel száz méternyi fényfüzér felhelyezése is.