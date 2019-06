Harmadikként zárta a három grácia a történelemversenyt

Filmet forgattak, prezentációt készítettek, színdarabot adtak elő; a feladatok során rengeteg digitális eszközt használtak – mindezt egy történelemversenyen, amin harmadikként zártak a lányok, a békéscsabai Andrássy Gyula gimnázium tizedikes tanulói. Ráadásul mindezt úgy, hogy a gráciák – Anna, Petra és Fruzsina – nem történelmet, hanem biológiát tanulnak emelt szinten.

Majdnem százötven csapat indult a Kárpát-medencei szintű ESTÖRI Kreatív Történelmi Versenyen, aminek döntőjét tizennégy egylet részvételével a minap rendezték meg a kismartoni Eszterházy-kastélyban. Andrássy Gráciák Kismartonban – ezen a néven futott a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium triumvirátusa. Szűcs Anna, Véró Petra és Czinkota Fruzsina harmadikként zárt, a lányokat Horváth Csaba készítette fel a megmérettetésre.

A tanulók elmondták, a verseny és a feladatok során arra ösztönözték őket, hogy minél több digitális eszközt használjanak. A témát a huszadik századi magyar történelem sorsfordítói szolgáltatták, Horthy Miklóstól Rákosi Mátyásig, azaz a felkészülés során a harmincas, a negyvenes és az ötvenes éveket vették górcső alá, a politikai jobbra tolódástól kezdve a kommunista hatalomátvételen keresztül egészen az ’56-os forradalomig és a megtorlásokig.

Mint fogalmaztak, leginkább az idővel gyűlt meg a bajuk. Ezt egyrészt lehet úgy értelmezni, hogy szűkösnek vélték a határidőket – igaz, szinte minden feladattal végeztek időben –, másrészt viszont úgy, hogy olyan témából készültek fel, amit pár éve, még általános iskolában, nyolcadikosként tanultak, illetve amit néhány esztendő múlva, végzős gimnazistaként tanulnak majd. Sőt, mivel a többfordulós verseny már ősszel elkezdődött, és a finálé miatt tavaszig tartott, hónapokon keresztül folyamatosan kreatívnak kellett maradniuk, mindig ötletelniük kellett, valami újdonságot mutatniuk.

Elmondták, volt, hogy katonának öltöztek, máskor a prezentációjuk során azt mutatták meg, milyen volt a nők helyzete a múlt század derekán, milyenek voltak az öltözetek, mik voltak a szokások, a nőket milyen jogok illették meg. Egy háromperces kisfilmben időutazásra invitálták a nézőket. Anna és Fruzsina 1952-ből 2019-be repültek, természetesen korabeli viseletben, Petra pedig – látva, hogy eltévedtek – segített nekik, elvitte a lányokat „shoppingolni”, modern holmikat beszerezni, majd beültek egy történelemórára, amin pont a Rákosi-korszak volt a téma.

A döntőre egy 40 másodperces kisfilmet készítettek arról, hogy mi is az az ESTÖRI – belecsempészve azt is, hogy ők egyébként emelt szinten nem történelmet, hanem biológiát tanulnak –, a fináléban pedig egy színdarabot is előadtak. Mivel Karády Katalint kapták témaként, táncra perdültek, énekeltek, mint mondták, szükség volt a leleményességre, hogy az előadás úgy legyen izgalmas, hogy közben a lényeget, a kellő információkat is tartalmazza.

A lányok azt is elmondták, végig motiválta őket a verseny és a felkészülés ideje alatt az, hogy tavaly az Andrássy Gyula gimnázium csapata megnyerte ezt a vetélkedőt. Emellett az is, hogy értékes nyereményekért szálltak ringbe. De talán leginkább az, hogy biológiát tanulnak emelt szinten, viszont egy osztályba járnak a történelem szakosokkal, nekik is bizonyítani akarták, hogy ők is jók történelemből.