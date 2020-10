Harangszó zárta az összefogásra buzdító beszédet Gyulán

A megyébe 1956-ban az újságok és a rádió félinformációi okán és a távolságok miatt lassabban érkeztek meg a hírek az október 23-i budapesti forradalmi történésekről. Az első napok helyi eseményeit dr. Erdmann Gyula Békés megye 1956-ban I. – Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból című kötete és dr. Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója segítségével idéztük meg.

A hírek akkor még lassan mozogtak, hiszen a rádió és az újságok az október 23-i események után napokig félreinformáltak, nehéz volt vidéken tisztán látni arról, hogy mi történik Budapesten – tér ki a kötet egy fontos tényezőre. Dévaványára október 25-én a fővárosból érkező munkások hozták az első, „valódi” híreket. Másnap az egyetemisták is hazaértek plakátokkal, röplapokkal.

Mozdonyvezető számolt be a budapesti eseményekről

A vonatok kulcsszerepet játszottak az információáramlásban. Békésen október 27-én egy mozdonyvezető számolt be a pesti helyzetről, amit azután bemondtak a helyi hangos híradóban is. Akadtak olyanok, akik hamarabb ráéreztek, hogy valami történhet. Szintén Békésen, Szatmári István régi kisgazda vezető október 23-án követelte a volt kisgazdaház visszaadását. Négy nap múlva megfogalmazták a 12, majd a 24 pontot, és megalakult a forradalmi bizottság Szatmári István irányításával. A népgyűlésen szólni akart a végrehajtó bizottság elnöke, de lehurrogták.

Vésztőre a hazatérő pesti egyetemisták röpcédulákat is hoztak, másnap a tüntetők egy rendőrt és egy ÁVH-st (Államvédelmi Hatóság) alaposan helybenhagytak.

Október 26-án Csabán, a színészklubban, ami értelmiségi központként is funkcionált ekkoriban, fontos tárgyalások kezdődtek, elkezdték tervezni a hadosztály katonai forradalmi tanácsát.

Le a párttal! Vesszen az ÁVO!

Október 26-án este Csabán tömeg vonult az utcákra a színészek vezetésével. Kinyomtatták a 12 pontot, amit a pártbizottság engedélyezett. Mindez mutatta a kommunista vezetés elbizonytalanodását is. Az emberek a pártbizottság, később az ÁVH, majd a hadosztály laktanyájához mentek, ahol a „Le a párttal!, Vesszen az ÁVO!” és hasonló jelszavakat skandáltak.

Gyulán október 26-án délután tüntetést tartottak, amelyen Simonyi Imre igyekezett mederben tartani az eseményeket, ám a szovjet hősi emlékművet ledöntötték, épületek soráról távolították el a gyűlölt vörös csillagot.

Október 27-én Battonyán fiatalok feldúlták a pártházat, szétverték a szovjet emlékművet. Összeszedték a pártvezetők fegyvereit, néhány vezetőt őrizetbe vettek.

Fekete Pál emelkedetten nyugalmat kért

„Október 27-én délután Csabán Fekete Pál beszélt a tömeghez, közkívánságra. A fiatal tanárt jól ismerték, kedvelték. Fekete méltatta a forradalmat, emelkedetten szólt, de nyugalmat kért. »Ne legyünk csőcselékké!« – mondta, ellenezve az önbíráskodást, a bosszú eluralkodását. Beszéde után politikai foglyok érkeztek a gyulai börtönből; a forradalom szabadította ki őket. Szabó Jenő honvéd százados lelkesen állt a forradalom mellé, jelezve: a honvédség a néppel tart. A nagygyűlésen elhangzott a Nemzeti dal, elénekelték a Kossuth-nótát. Bejelentették, hogy az ÁVH le lesz szerelve. Közben a városban számos helyen munkástanácsok, ifjúsági bizottságok alakultak, kiáltványokat fogalmaztak.

Battonyán a Békéscsabáról hazaérkező fiatalok szerveztek 27-én fáklyás felvonulást, majd feldúlták a pártházat. Másnap 1500-an tüntetnek, 60 fős forradalmi tanácsot választanak, élén ötfős operatív bizottsággal” – írja a dr. Erdmann Gyula szerkesztésében megjelent kötet.

Rendezetten fegyverezték le az ÁVH-t

A könyv kitér arra is, hogy október 27-én délelőtt a csabai MÁV-központban elküldték a kommunista vezetőt, sőt a katonai szervezettségű és ellenőrzöttségű vasút politikai tisztjeit is. Délután 5 óra 30-kor megalakult a városi, egyben hamarosan megyei forradalmi bizottság. Az elnöke Fekete Pál lett. A katonai forradalmi tanácsból Tóth István hadosztályparancsnokot és Lovas főhadnagyot küldték Fekete Pálék mellé. Az alakuló ülésen a pártbizottság részéről Farkas István is szólni akart, amikor azonban azzal kezdte, hogy „Elvtársak!”, nem engedték folytatni. Határozat született viszont a pártbizottság lefegyverzéséről.

Gyulán, a harisnyagyárban munkástanács alakult, és kézbe vette a vezetést. A rendezetten felvonuló tüntetők a városházánál gyűltek össze. Többek kérésére kerítették elő Nádházi Jánost, a volt szociáldemokrata vezetőt, aki egyszerű szabósegédként dolgozott, de mindig naprakész volt a politikai helyzetet illetően.

Remek, felemelő, de mégis békítő, összefogásra buzdító beszédének végén megszólaltak a harangok, mivel dél volt; egy rendező sem tervezhette volna meg jobban… Kinyomatták a 15, majd 24 pontot, melyek tartalmazták az országszerte, így Békésben is terjedő és egybehangzó követeléseket: a szovjet csapatok távozzanak, a forradalmi harcok résztvevői kapjanak amnesztiát, a Rákosi-rendszer vezetői álljanak bíróság elé, teljes demokrácia, sajtószabadság, sztrájkjog, az ÁVH felszámolását.